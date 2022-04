Россия наносит удары по железнодорожным и топливным объектам далеко от Восточного фронта

Киев, Украина (AP) — В понедельник Россия нанесла серию ударов по железнодорожным и топливным объектам в глубине Украины, вдали от линии фронта нового наступления Москвы на востоке, в попытке помешать украинским усилиям по сбору припасов для боевых действий.

Тем временем Соединенные Штаты решили срочно доставить Украине больше оружия и заявили, что помощь западных союзников имеет значение в двухмесячной войне. .

«Россия терпит неудачу», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на следующий день после того, как он и министр обороны США совершили дерзкий визит в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Блинкен сказал, что Вашингтон согласился Продажа боеприпасов на сумму 165 миллионов долларов — неамериканских боеприпасов, в основном, если не полностью, для украинского оружия советских времен — также высвободит более 300 миллионов долларов для закупки дополнительных материалов.

Министр обороны США Ллойд Остин продолжил свои комментарии, заявив, что, хотя США хотят, чтобы Украина оставалась демократической и суверенной страной, они также хотят, чтобы «Россия была настолько слабой, чтобы она не могла делать такие вещи, как вторжение в Украину».

Комментарии Остина об ослаблении России, похоже, представляют собой более широкую стратегическую цель Соединенных Штатов. Ранее позиция США заключалась в том, что цель военной помощи США заключалась в том, чтобы помочь Украине победить и защитить соседей Украины по НАТО от российских угроз.

Президент России Владимир Путин обвинил США и их союзников в попытке «расколоть российское общество и разрушить Россию изнутри».

В других событиях сообщалось о пожарах на двух нефтяных объектах на западе России, недалеко от границы с Украиной. Причина была известна не сразу.

Когда 24 февраля Россия вторглась в Украину, ее очевидной целью был захват Киева. А вот украинцы с помощью западного оружия Он предотвратил наступление и заставил войска Путина отступить.

Теперь Москва заявляет, что ее цель — захватить Донбасс, русскоязычный промышленный регион на востоке Украины. Хотя обе стороны заявляют, что кампания на востоке продолжается, Россия еще не начала полномасштабного наземного наступления и не добилась каких-либо серьезных прорывов.

В понедельник Россия сосредоточила свою огневую мощь в другом месте, нанеся ракетные удары и боевые самолеты далеко от линии фронта.

Александр Камышин, глава Государственной железной дороги Украины, сказал, что пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине подверглись бомбардировке, а один рабочий погиб. Бомбардировка включала ракетный обстрел возле западного города Львова, недалеко от польской границы, который был раздут украинцами, спасающимися от боевых действий в других частях страны.

Украинские власти сообщают, что по меньшей мере пять человек погибли в результате российских ударов в центральной части Винницкой области.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия также уничтожила нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, центральная Украина, а также склады горючего. Всего, по его словам, за ночь российские боевые самолеты уничтожили 56 украинских целей.

Филип Бридлав, американский генерал в отставке, который был верховным главнокомандующим НАТО с 2013 по 2016 год, сказал, что недавние удары по складам горючего являются частью стратегии по истощению ключевых военных ресурсов Украины. С другой стороны, он сказал, что удары по железнодорожным целям — это новая тактика.

«Я думаю, что они делают это по законной причине, а именно, чтобы попытаться предотвратить поток припасов на фронт», — сказал он. «Незаконная причина в том, что они знают, что люди пытаются покинуть страну, и это просто еще одна тактика запугивания и терроризма, чтобы заставить их не верить и не доверять поездке по рельсам».

На данный момент война превращается в кампанию растущих потерь и завоеваний на поле боя, сказал Филлипс П. О’Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии.

«Две стороны как бы ослабляют друг друга каждый день», — сказал он. «Так что это вопрос того, что вы можете предложить в этом новом» и «что вы можете разрушить на другой стороне».

В Приднестровье, отколовшемся от Молдовы регионе вдоль границы с Украиной, несколько взрывов, предположительно вызванных реактивными гранатами, прогремели в Министерстве государственной безопасности региона. Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за аварию, о пострадавших не сообщается. Приднестровье представляет собой полосу земли с населением около 470 000 человек, и там расквартировано около 1 500 российских солдат.

«Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для напряженной ситуации с безопасностью в приднестровском регионе», — заявили в МИД Молдовы. Соединенные Штаты ранее предупреждали, что Россия может начать «фиктивные» атаки против их стороны, чтобы создать предлог для вторжения в другие страны.

На прошлой неделе Рустам Минкаев, российский военачальник, заявил, что Кремль хочет получить полный контроль над югом Украины, что, по его словам, откроет путь для Приднестровья.

Приблизительно 2000 украинских солдат, укрывшихся на сталелитейном заводе в стратегически важном южном портовом городе Мариуполе, сковывают российские силы и, по-видимому, не позволяют им присоединиться к наступлению в других местах на Донбассе. В выходные российские войска нанесли новые удары с воздуха по заводу «Азовсталь», пытаясь выбить опорные пункты.

Сообщается также, что около 1000 мирных жителей укрылись на сталелитейных заводах, а российские военные пообещали открыть в понедельник гуманитарный коридор, чтобы уйти.

Российское предложение было встречено Украиной скептически. Вице-премьер Ирина Верещук заявила в мессенджере Telegram, что Украина не считает дорогу безопасной, и добавила, что Россия ранее нарушала соглашения об аналогичных путях эвакуации. Она призвала ООН проконтролировать эвакуацию.

Городской совет Мариуполя и мэр города Мариуполя сообщили, что примерно в 10 км к северу от города обнаружено новое массовое захоронение. Мэр Вадим Бойченко заявил, что власти пытаются оценить количество жертв. Это было как минимум третье новое массовое захоронение, обнаруженное в подконтрольных России районах недалеко от Мариуполя за последнюю неделю.

Последние два месяца Мариуполь подвергается бомбардировкам и ожесточенным уличным боям. Помимо освобождения российских войск, захват города лишит Украину жизненно важного порта и позволит Москве установить сухопутный коридор в Крым, который она захватила у Украины в 2014 году.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что после двух месяцев войны «жизнь мирных городов и сел превратилась в ад».

«Часть украинских городов и поселков полностью разрушена». Он сказал, что цель его страны состоит в том, чтобы поддерживать сопротивление и «сделать невыносимым пребывание оккупантов на нашей земле», в то время как Россия истощает свои ресурсы.

Великобритания заявила, что, по ее оценкам, 15 000 российских солдат были убиты в Украине с тех пор, как Москва начала свое вторжение. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что 25% российских боевых частей, отправленных в Украину, «стали эффективными небоевыми».

Украинские официальные лица заявили, что по состоянию на середину апреля было убито от 2500 до 3000 украинских солдат.

Тем временем вспыхнули пожары на двух нефтехранилищах в Брянске, на западе России, примерно в 100 километрах (60 милях) от границы с Украиной. Российские власти заявили, что один из пожаров произошел на складе, принадлежащем дочерней компании российской государственной компании «Транснефть».

В прошлом месяце Россия обвинила два украинских вертолета в бомбардировке нефтебазы в Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной.

___

Журналисты Юрас Кармано и Джон Гэмбрел во Львове, Украина, и сотрудники Associated Press по всему миру внесли свой вклад в The Associated Press.

___

Следите за репортажами AP о войне на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.