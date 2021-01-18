МОСКВА – Несмотря на возмущение и печаль правительств всего мира по поводу восстания, которое затопило столицу США в среду, Россия придерживается другой точки зрения, то есть демонстрирует немного радости.

«Праздник демократии закончился, – сказал Константин Кожев, председатель комитета по международным делам Совета Федерации России. Сообщение в Facebook Он выступил – не в первый раз – против создания прецедента для Соединенных Штатов в глобальных демократиях.

«Соединенные Штаты больше не прокладывают этот путь и в результате утратили право определять его. Слишком мало навязывайте его другим», – сказал он.

Коччев утверждал, что раскол в американском обществе настолько глубок, что ни республиканцы, ни демократы не примут результатов неудачных избирательных аукционов.

Госдепартамент России в четверг сосредоточился на расколе в электорате США, опровергая при этом критику со стороны США в отношении собственных выборов в России.

«Это внутреннее дело Соединенных Штатов», – сказала Мария Захарова, пресс-секретарь Госдепартамента. Комментарии для СМИ.

«Но опять же, мы указываем на то, что американская избирательная система устарела и не соответствует современным демократическим стандартам, что создает возможности для различных нарушений, и что американские СМИ стали инструментом политического конфликта».

В своих репортажах российские государственные СМИ неоднократно пропагандировали печально известную фальсификацию выборов президента Дональда Трампа путем голосования по почте тысяч “мертвых душ” избирателей.

После утверждений о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году российская пресса в целом поддержала утверждения Трампа о «глубоком государственном перевороте», направленном на то, чтобы помешать его усилиям по улучшению отношений с Москвой.

Однако комментаторы приветствовали недавние события в Вашингтоне как сравнения в стиле «о чем», полученные из реакции США на демократические восстания в соседних бывших советских республиках, таких как Беларусь и Украина, где Кремль утверждает, что правительства пытались свергнуть дружбу с Москвой, поощряя правительства.



Сторонники президента Дональда Трампа нарушают здание Капитолия США 6 января 2021 года.

“По большей части, [what] Удивительный [is] Ужасное необузданное лицемерие », – сказал Сергей Марков, бывший депутат парламента и сторонник Кремля. Сказано в Facebook.

«Те же политики, эксперты и СМИ, которые оправдывали недавний захват уличных беспорядков против Трампа сторонниками Украины, Белоруссии и Black Lives Matter и Antifa, теперь сознательно осуждают бурю в Конгрессе», – сказал он.

Марков не упомянул о недавно принятых в России законах, ограничивающих свободу собраний.

Между тем, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после отравления нервно-паралитическим веществом военного уровня в Сибири в августе, напомнил сторонникам Кремля, которые переживают последние политические потрясения в Соединенных Штатах.

«Путины прославляют конфликт в Соединенных Штатах и ​​продвигают« стабильность Путина ». У них есть проблемы, их много», – сказал Навальный. Размещено в Twitter. «Единственное, в США все еще есть среднемесячная заработная плата. [of] 306000 руб. В Российской Федерации это 40 тысяч, фактически даже 30 тысяч. ”

Еще более либеральные российские голоса можно было представить, если бы события, подобные политической драме на этой неделе в Вашингтоне, имели место в Москве.

Либеральный политик Дмитрий Гутков заявил в Facebook, что представить Кремль, уходящий в парламент и суд, будет «рождественской сказкой». «У нас нет альтернативных центров силы».

«В Соединенных Штатах существует система сдержек и противовесов, – сказал российский журналист Алексей Вениктов. Сообщение в Twitter Победа избранного президента Джо Байдена была официально оформлена Конгрессом рано утром в четверг.

События произошли в Вашингтоне во время православного Рождества в России, что вызвало предположения как внутри страны, так и в США, что хаос стал неожиданным подарком президенту России Владимиру Путину.

А Знаменитые мемуары На улыбающемся лице российского лидера был изображен митингующий, несущий лектора из здания Капитолия.

Но если Путин счастлив, он не сдается. Он не упомянул о беспорядках во время краткого заявления по поводу рождественских праздников.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом любви и доброты, приносит радость и надежду миллионам людей и ведет их к вечным духовным ценностям», – говорится в заявлении Кремля, в котором поздравляют всех с Рождеством.