Россия наступает на востоке Украины, при обстреле квартир погибают мирные жители

Российская атака разрушила многоквартирный дом – власти Украины

Киев дает мрачную оценку российскому наступлению на востоке

Антикоррупционная кампания приведет к увеличению текучести кадров – Зеленский

КИЕВ, 2 фев (Рейтер) — Президент Владимир Зеленский и высокопоставленный сотрудник службы безопасности выступили с резкими заявлениями, когда российские войска обстреляли и продвинулись в Донецкой области на востоке Украины, ключевой точке 11-месячной войны.

Ожесточенные бои не прекращаются на востоке Украины, где российские войска пытаются высадиться вблизи стратегического тылового центра Лиман, заявила в среду вечером заместитель министра обороны Анна Маляр.

Город Пакмут и 10 близлежащих населенных пунктов подверглись обстрелу российской артиллерии и танков, говорится в сообщении Генштаба ВСУ в среду вечером. Пакмут уже несколько месяцев подвергается постоянным бомбардировкам со стороны российских войск.

В сообщении говорится, что отдельно были поражены еще одна ключевая цель, Авдеевка, а также близлежащий оспариваемый город Марьинка и другие населенные пункты.

«Отмечено определенное усиление наступательной активности оккупантов на востоке нашей страны. Обстановка осложнилась», — заявил Зеленский в видеообращении в среду вечером.

По словам Зеленского, в годовщину вторжения 24 февраля 2022 года российские силы пытаются добиться успехов, которые они могут продемонстрировать.

Ракета попала в Краматорск

По данным полиции, по меньшей мере три человека погибли и 20 получили ранения в результате того, что российский удар разрушил жилой дом в восточном городе Краматорск в среду вечером, сообщила полиция примерно в 55 км (34 милях) к северо-западу от города Пакмут. Местные власти первоначально заявили, что Россия выпустила ракету, но позже полиция заявила, что тактическая ракета «Искандер-К» попала в 21:45 (19:45 по Гринвичу).

«Пострадало не менее восьми многоквартирных домов. Один из них полностью разрушен», — говорится в сообщении полиции в Facebook. «Люди могут быть под обломками».

Губернатор области Павел Кириленко опубликовал фото, на котором четырехэтажка в Краматорске сильно повреждена. Украинское издание «Радио Свободная Европа» опубликовало небольшой видеоролик, на котором спасатели работают в свете прожекторов, пока на щебень падает снег.

В январе российская ракета попала в жилой дом в Днепре, в результате чего погибли по меньшей мере 44 человека. В апреле 2022 года Украина заявила, что 57 человек погибли в результате попадания российской ракеты в железнодорожную станцию ​​в Краматорске. Москва отрицала свою ответственность, заявив, что ракета украинская.

Украина и ее западные союзники обвиняют российские силы в военных преступлениях и нападениях на мирных жителей, Россия отрицает эти обвинения.

Русская атака

После неудачного наступления на столицу Киев в начале кампании Россия заявила, что переориентирует свои военные усилия, чтобы обеспечить контроль над промышленным восточным регионом, известным как Донбасс.

Он состоит из Луганской и Донецкой областей, которые были объявлены Москвой аннексированными в сентябре после сфальсифицированных референдумов, осужденных большинством стран. Боевики, связанные с Москвой, захватили большие территории в 2014 году, и после медленного продвижения на юг и восток в последние месяцы российские силы контролируют большую часть Луганской области. Местные представители говорят, что российские войска захватили половину Донецкой области.

«На востоке идут ожесточенные бои. Противник пытается расширить зону атаки на Лиманском направлении», — сообщил замминистра Милер в приложении для обмена сообщениями Telegram. «Он предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону».

В октябре украинские войска вытеснили российские войска из Лимана, что стало серьезной неудачей для хорошо вооруженной и хорошо вооруженной армии.

Президент России Владимир Путин почти год назад отдал приказ о так называемой «специальной военной операции» для защиты российской безопасности и русскоязычных. Вторжение унесло жизни тысяч мирных жителей, вырвало с корнем миллионы и превратило города в руины.

Совсем недавно Россия охарактеризовала конфликт как противостояние тому, что она называет агрессивным и экспансионистским военным альянсом НАТО, возглавляемым США. Украина и ее союзники обвиняют Москву в ведении неспровоцированной войны.

Бывший командир российских наемников Вагнера, бежавший в Норвегию в январе, сказал агентству Рейтер, что хочет извиниться за боевые действия в Украине. Группа завязла в бою в Донецкой области.

«Многие считают меня негодяем, преступником, убийцей, — сказал в интервью 26-летний Андрей Медведев.

Медведев сказал, что хочет рассказать о своем опыте, заявив, что «преступники будут наказаны» за свои преступления в Украине.

Антикоррупционное движение

Тем временем Зеленский борется с коррупцией в своем правительстве, и эта кампания отражает его решимость доказать, что он может распоряжаться миллиардами долларов западной помощи и репутацией местных паразитов.

Службы безопасности провели обыск в доме Игоря Коломойского, одного из самых влиятельных бизнесменов Украины, за два дня до того, как в пятницу высокопоставленные чиновники ЕС должны были отправиться в Киев. Украина считает встречу решающей для своих надежд на вступление в Европейский Союз, процесс, который может занять годы.

Украинская политическая встряска привела к отставке или увольнению более десятка чиновников.

Зеленский заявил, что готов произвести дополнительные кадровые перестановки для борьбы с коррупцией.

Отчет бюро Рейтер; Автор Грант МакКул; Монтаж Синтии Остерман

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