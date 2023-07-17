Россия останавливает украинскую зерновую сделку при посредничестве ООН

Россия заявила в понедельник, что прекратила участие в знаковой сделке, заключенной при посредничестве ООН и позволяющей экспортировать украинское зерно через Черное море, через несколько часов после того, как Москва заявила, что Украина атаковала Крымский мост.

Два человека были убиты, а их дочь ранена в результате того, что Россия назвала террористической атакой на главную артерию российских войск, воюющих на Украине, и престижным проектом, который лично открыл президент Владимир Путин.

Сообщалось о предрассветных взрывах на 19-километровом (12-мильном) автомобильном и железнодорожном мосту, соединяющем Россию с Крымом, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году.

Кремль заявил, что прекращение сделки по зерну в Черном море, заключенной при посредничестве ООН и Турции для борьбы с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России в Украину, не имеет ничего общего с нападением на мост.

«Фактически сегодня договоренности по Черному морю уже не действуют», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам на телефонной конференции.

«К сожалению, часть договоренностей по Черному морю, касающихся России, до сих пор не реализована, поэтому срок их действия истек», — добавил он.

Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИДа, заявила, что Россия сообщила Турции, Украине и ООН, что Москва против продления соглашения.

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже вырос на 3,4 процента до 6,84 доллара за бушель к 09:10 по Гринвичу после роста более чем на 4 процента ранее.

Россия и Украина являются двумя крупнейшими мировыми производителями сельскохозяйственной продукции и крупными игроками на рынках пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, рапсового масла, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Россия также доминирует на рынке удобрений.

пшеница

На прошлой неделе Путин заявил, что часть сделки, касающейся России, не была реализована, и поэтому он рассматривает возможность приостановки участия России, чтобы сосредоточить внимание, и что Россия вернется к сделке, как только ее условия будут выполнены.

Чтобы убедить Россию согласиться на сделку по Черному морю, в июле 2022 года было заключено трехлетнее соглашение, в соответствии с которым официальные лица ООН согласились помочь России вывести экспорт продуктов питания и удобрений на зарубежные рынки.

Хотя российский экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после российского вторжения, Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование были препятствием для поставок.

В прошлом году Россия трижды соглашалась продлить соглашение по Черному морю, но также ненадолго приостановила свое участие в конце октября в ответ на атаку беспилотников на ее флот в Крыму.

Путин сказал на прошлой неделе: «Мы можем приостановить свое участие в сделке, и если все снова скажут, что все обещания, которые мы дали нам, будут выполнены, то пусть выполняют это обещание. Мы немедленно вернемся к этой сделке».

Россия также жаловалась, что в бедные страны поступает недостаточно зерна. Организация Объединенных Наций утверждает, что эта договоренность принесла пользу этим странам, помогая снизить цены на продукты питания более чем на 20 процентов во всем мире.

Германский мост

Приостановка сделки по зерну произошла всего через несколько часов после того, что Россия назвала террористической атакой на мост, соединяющий Россию с Крымским полуостровом, который Россия аннексировала.

На непроверенных фотографиях видно, что участок дороги на мосту раскололся и кренился в сторону с искривленными металлическими ограждениями. На кадрах с видеорегистраторов видно, что водители резко затормозили вскоре после аварии. Движение остановлено.

Украинские военные указали, что нападение могло быть своего рода провокацией со стороны самой России, однако украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщают, что за инцидентом стоит Служба безопасности Украины.

Родители девушки погибли, а их дочь была ранена в легковой машине.

Россия обвинила Украину в нападении на мост в октябре прошлого года, заявив, что оно было организовано военной разведкой Украины и ее директором Кириллом Будановым. Украина косвенно признала нападение лишь несколько месяцев спустя.

После октябрьского наступления Россия нанесла ответные удары по украинским городам, в том числе по энергоснабжению. Путин приказал отремонтировать мост и даже проехал по нему на «Мерседесе».