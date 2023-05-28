Гай Фальконбридж и Джоуи Роулетт

МОСКВА/ВАШИНГТОН (Рейтер) — В воскресенье Россия осудила сенатора США Линдси Грэма за то, что он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что лучшие деньги, которые Вашингтон когда-либо тратил, — это поддержка США Украиной и что «русские умирают».

«Теперь мы свободны», — сказал Зеленский Грэму на встрече в пятницу.

«Русские умирают», — сказал Грэм, согласно видео, предоставленному пресс-службой президента Украины.

В следующей части видеомонтажа Грэм с улыбкой говорит: «Это были лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили».

Точная хронология комментариев Грэма неясна из видео, предоставленного Службой новостей президента Украины.

Офис президента Украины не сразу ответил на запрос полной стенограммы комментариев Грэма на встрече в воскресенье.

Россия осудила комментарии Грэма.

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем наличие таких сенаторов», — цитирует Telegram-канал Schott пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Грэма, 67-летнего республиканца, старым дураком.

«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что Америка еще никогда так не тратила деньги на убийство русских», — заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Он не должен был этого делать».

Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает», — сказал Грэм агентству Reuters по электронной почте в воскресенье, ссылаясь на комментарии Медведева о его визите в Киев, которые он использовал, чтобы оказать давление на Вашингтон, чтобы тот отправил Украине больше оружия.

Грэм сказал, что упомянул Зеленскому, что Украина приняла американскую мантру «живи свободной или умри». Это хорошая инвестиция США, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников».

История продолжается

Он добавил: «Г-н Медведев, если вы хотите, чтобы русские перестали гибнуть на Украине, уходите. Остановите вторжение. Остановите военные преступления. сказал. .

Михаил Подоляк, советник президента Украины, заявил в воскресенье в Twitter, что лучшая инвестиция, которую США и Запад могут сделать, — это «полная и безоговорочная победа Украины».

(Репортаж Гая Фальконбриджа в Москве и Джоуи Роулетта в Вашингтоне; Дополнительный репортаж Макса Хантера в Киеве; Редактирование Фрэнсис Керри)