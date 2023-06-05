science

Россия отложила запуск спускаемого аппарата «Луна-25» до августа.

5 июня, 2023
Marfa Fedoroa

Следующая российская миссия на Луну была отложена.

Роботизированный запуск Луна 25 Посадка перенесена с 13 июля и теперь взлетит не позднее августа, сообщает российское информационное агентство ТАСС. упомянул 31 мая.

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