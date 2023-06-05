Россия отложила запуск спускаемого аппарата «Луна-25» до августа.

Следующая российская миссия на Луну была отложена.

Роботизированный запуск Луна 25 Посадка перенесена с 13 июля и теперь взлетит не позднее августа, сообщает российское информационное агентство ТАСС. упомянул 31 мая.

«Доказана целесообразность запуска космического корабля «Луна-25» в августе 2023 года», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Роскосмос Об этом 30 мая сообщает ТАСС.

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В Роскосмосе сообщили, что космический корабль сейчас проходит последний этап наземных испытаний. Представитель российского космического агентства «Роскосмос» сообщил, что «статистическое моделирование основного этапа миссии — мягкой посадки на поверхность Луны — сейчас близится к завершению».

«Луна-25» станет первой российской лунной экспедицией после распада Советского Союза. Лунный пробоотборник «Луна-24» в 1976 году стал последней советской миссией на Луну.

Миссия Luna 25 претерпела много задержек, о чем упоминалось ранее. в 2020 году Чтобы быть готовым к полету в 2021 году, затем планируйте 2022 И Затем 2023 г. .

В полете корабль будет запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке России.

Зонд нацелится на южную полярную область Луны, где проработает не менее года. Его научные полезные нагрузки будут исследовать лунную поверхность, чтобы выявить ее состав и структуру, а также другие свойства лунного полярного реголита. Миссия также проанализирует местную пыль и хрупкую плазменную среду экзосферы.