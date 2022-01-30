Россия переносит военно-морские учения из-за беспокойства Ирландии

По сообщению посольства России в Ирландии, Россия перенесет военно-морские учения, запланированные на начало следующего месяца у берегов Ирландии, после того, как ирландские официальные лица и рыбаки выразили обеспокоенность.

Вместо этого министр обороны России Сергей Шойгу перенесет учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии «с целью не препятствовать рыболовной деятельности ирландских судов в традиционных промысловых районах», сказал он. пресс-релиз Из посольства России в Ирландии в Facebook в субботу. Учения должны были пройти с 3 по 8 февраля в 150 милях от побережья Ирландии.

Шойгу принял это решение «в качестве жеста доброй воли» по просьбе правительства Ирландии и Организации производителей рыбы Южной и Западной Ирландии, говорится в официальном заявлении.

Это происходит в то время, когда Европа находится в состоянии повышенной готовности, поскольку Россия сосредоточила по меньшей мере 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, что вызывает опасения возможного вторжения.

«В свете текущей политической обстановки и ситуации с безопасностью в Европе министерство иностранных дел выразило ряд опасений российским властям в отношении этих учений», — заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. Он сказал В заявлении в воскресенье.

«Тот факт, что они решили сделать это на западной границе, если хотите, за пределами Европейского Союза, у побережья Ирландии, на наш взгляд, просто нежелательн и нежелательн в настоящее время, особенно в предстоящие недели».

В России также запланированы военные учения. Беларусь с 10 февраля по 20 февраля.

Президент БайденДЖО БАЙДЕН: Россия перенесла военно-морские учения из-за беспокойства Ирландии Джонсон говорит, что приказал вооруженным силам подготовиться к развертыванию на следующей неделе на фоне напряженности в Украине Янгкин вызывает негативную реакцию со стороны демократов Вирджинии Подробнее объявить На этой неделе он направит небольшое количество военнослужащих в Восточную Европу, при этом 8500 американских военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности для возможного развертывания. Великобритания, союзник НАТО, заявила в субботу, что Рассмотрение возможности отправки больших сил в Восточную Европу.