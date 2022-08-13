Россия подтверждает переговоры с США по обмену пленными с участием звезды WNBA Бритни Грайнер

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Впервые с тех пор, как звезда WNBA Бритни Гренье была арестована за хранение наркотиков в феврале, Россия официально подтвердила, что ведутся переговоры с правительством США о возможном обмене заключенными. Вашингтон пост Он был первым, кто сообщил об эволюции.

«Структурам, уполномоченным на ведение переговоров, даны поручения», — сообщил в четверг официальный представитель МИД России Иван Нечаев. «Компетентные органы этим занимаются», — добавил он.

На прошлой неделе Гренье был осужден по обвинению в хранении наркотиков в России и приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы. С момента ареста 17 февраля в подмосковном аэропорту ее держат под стражей за то, что в ее багаже ​​были картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса — концентрацию марихуаны. Ее адвокаты планируют подать апелляцию, но правительство США также пытается помочь.

После вынесения ей приговора президент Джо Байден заявил СМИ, что он «оптимистично» смотрит на ситуацию. В мае его администрация объявила, что Грейнер был «несправедливо задержан». В прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил Что правительство США представило «существенное предложение» об освобождении Гринер, хотя никаких подробностей об этом предложении предоставлено не было.

Хотя на этой неделе Россия подтвердила, что переговоры ведутся, она не раскрыла никаких подробностей о том, кто будет участвовать в обмене. Тем не менее, многие СМИ сообщают Грейнер и директор по корпоративной безопасности Пол Уилан станут частью сделки. В отличие от Виктора Бута, осужденного торговца оружием, который в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок в США, Уилан отбывает 16-летний срок в России после того, как был арестован в 2018 году и осужден за шпионаж в 2020 году. Администрация Байдена также считает, что Уилан быть «несправедливо задержанным».

Хотя переговоры между Россией и Соединенными Штатами продолжаются уже несколько месяцев, российские официальные лица предпочитают не афишировать их обсуждения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявили, что предпочли бы, чтобы переговоры между двумя странами были частными и проходили только через хорошо налаженный канал связи, установленный Байденом и Владимиром Путиным в июне 2021 года, когда они встретились в Женеве.

США уже совершали ошибки, пытаясь решить такие проблемы с помощью «микрофонной дипломатии». Это не решается таким образом». Об этом Песков заявил ранее в этом месяце.

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