Россия подчеркивает необходимость обеспечения экономических выгод для Ирана от СВПД

Два высокопоставленных российских дипломата заявили, что Соединенные Штаты и Европа должны сделать шаг, чтобы вернуть Ирану экономические выгоды, предусмотренные ядерной сделкой 2015 года.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал США и Европу обеспечить экономические интересы Ирана в СВПД и предпринять шаги в этом направлении.

«Мы поделились своими мыслями о том, как синхронизировать шаги для возвращения СВПД. ​​Действия Ирана могут быть отменены в случае сдвига в правильном направлении. Восстановление экономических выгод Ирана имеет важное значение». Соединенные Штаты и европейская группа должны сделайте шаг, и Иран конструктивно ответит ».

Заявления своего коллеги прокомментировал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Последнее предложение, судя по заявлениям иранских официальных лиц, тесно связано. Мы надеемся, что страны, которые это может означать, полностью это понимают. У них большой опыт, позволяющий делать правильные выводы. Без сомнения, он сказал в твиттере в пятницу.

Ранее в этом месяце Алиянов призвал Соединенные Штаты сделать первый шаг к возобновлению ядерной сделки между Ираном и крупнейшими мировыми державами.

Он также выразил поддержку предложению Ирана Тегерану и Вашингтону синхронизировать свои шаги по возобновлению ядерной сделки, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Рыбков также выразил надежду России на то, что Соединенные Штаты откажутся от своей незаконной позиции не участвовать в ядерной сделке с Ираном 2015 года и сохранят свои санкции против Исламской Республики, чтобы не подтолкнуть Тегеран к дальнейшему сокращению своих обязательств по соглашению.

«Времени мало, учитывая, что 21 февраля, согласно закону, принятому Ираном, страна сделает следующий шаг к сокращению взятых на себя добровольно обязательств», – сказал замминистра иностранных дел на пресс-конференции, сообщает Press TV. , это будет хорошей практикой найти компромисс, который поможет избежать дальнейшей эскалации до этого срока.

Он добавил, что приоритетной задачей является отменить выход США из ядерной сделки и санкции Вашингтона против Ирана.

Иран объявил, что приостановит выполнение некоторых ядерных обязательств к 21 февраля в соответствии с ядерным законом, принятым иранским парламентом в начале ноября.

По закону Иран перестанет соблюдать Дополнительный протокол к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который позволяет проводить более интрузивные инспекции ядерных объектов страны, с 21 февраля – даты, указанной высокопоставленным российским чиновником.

Рябков заявил, что такое всеобъемлющее урегулирование со стороны США «невозможно осуществить сразу». Но он подчеркнул: «Но откладывать это было бы ошибкой. Мы публично заявляем об этом американцам».

Тем временем он предложил Вашингтону и Тегерану действовать одновременно, чтобы избежать разногласий по поводу того, кто должен действовать первым.

Мы понимаем логику их действий и причины, которые двигали Ираном. Однако необходимо проявлять сдержанность и ответственно подходить к делу, заявил Рябков РИА Новости.