Россия предлагает новой администрации США не публиковать ДРСМД – Бизнес и экономика

Москва, 27 января. / ТАСС /. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил СМИ в среду, что Москва возобновит свои предложения по прекращению развертывания ракет средней и малой дальности после того, как администрация во главе с президентом США Джозефом Байденом создаст свою группу, отвечающую за вопросы контроля над вооружениями. .

«Когда Вашингтон завершит процесс формирования своей новой команды, отвечающей за вопросы национальной безопасности, в том числе за контроль над вооружениями, мы, конечно же, возобновим наши предложения, выделим их снова и призовем к конструктивному диалогу. Не через микрофоны, – сказал Рябков в ответ на Вопрос ТАСС: «Публикация комментариев, но обычным образом за столом переговоров».

«Я не думаю, что ДРСМД можно вернуть в его первоначальный вид, который просуществовал 30 лет. В общем, он из другой эпохи, и никогда не возвращался. Мы должны смотреть вперед. Никто другой этого не сделал. . Выдвигайте даже любые идеи. Теперь о том, что нужно сделать, чтобы сохранить хотя бы минимум предсказуемости для повышения безопасности. На мой взгляд, западные коллеги либо не понимают, либо намеренно искажают предложения президента Владимира Путина. для взаимной остановки », – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что предложение российского лидера предусматривает проверку моратория на размещение некоторых систем вооружений в европейском регионе.

«У нас должна быть возможность увидеть, что у стран НАТО нет таких систем. Соответственно, мы готовы согласовать с ними соответствующие процедуры проверки на нашей территории. Это будет реальным и конкретным вкладом в укрепление глобальной безопасности», – сказал он. сказал. .

Что касается азиатского региона, сказал Рябков, Россия будет готова выполнить одностороннее обязательство не размещать там ракеты средней и малой дальности до тех пор, пока аналогичные системы, произведенные в Соединенных Штатах, там не будут.

«Но все это пока остается лишь предположением, которое в силу определенных политических причин и предпочтений наших оппонентов не находит адекватного ответа», – сказал Рябков.

В сентябре 2019 года было объявлено, что Путин обратился к лидерам нескольких стран, в том числе членов НАТО, с предложением ввести эмбарго на размещение ракет средней и малой дальности в Европе и других регионах. Фактически США отвергли эту инициативу.