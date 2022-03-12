Россия предостерегает США от передачи оружия Украине, сообщают государственные СМИ

В 2021 году ASUS идентифицируется с магазином в Тегеране, Иран. (Мортеза Никоубазл/NurPhoto/Getty Images)

Вице-премьер Украины Михаил Федоров, который также является министром цифровой трансформации, призвал ведущего тайваньского производителя электроники ASUS приостановить операции и торговые отношения с Россией, поскольку ее вторжение в Украину продолжается. Открой письмо Опубликовано в Twitter Fedoro в четверг.

В письме президенту ASUS Джонни Шику Федоров призвал компанию и ее дочерние компании «прекратить любые связи и прекратить ведение бизнеса в России», а также разорвать связи с российскими клиентами и партнерами. Предоставление технической поддержки и услуг «до полного прекращения российской оккупации Украины и восстановления справедливого порядка».

«ИТ-сектор всегда поддерживал ценности ответственности и демократии. Мы надеемся, что ваша компания разделяет их тоже. Так вот, ответственность — это выбор, выбор, который определяет будущее. Сейчас, как никогда, от твоей воли зависят жизни людей», — написал Федоров.

«Российские танки и ракеты убивают мирных украинцев! ASUS, русские не имеют морального права использовать ваши гениальные технологии! Это для мира, а не для войны!» Об этом Федров написал в твиттере перед письмом.

Это была первая тайваньская многонациональная компания, которую высокопоставленные украинские чиновники прямо призвали разорвать торговые связи с Россией из-за вторжения.

Обзор активности Fedoro в Твиттере Он публично призвал несколько известных компаний, включая Microsoft, Apple, Google, Visa, MasterCard и Netflix, заблокировать доступ россиян к их продуктам и услугам после российского вторжения.

CNN обратилась к ASUS за отзывом. Ранее в субботу ASUS заявила, что «в настоящее время не будет отвечать», сообщает тайваньское государственное Федеральное информационное агентство.

В прошлый вторник высокопоставленные тайваньские чиновники заявили, что SWIFT присоединится к некоторым российским банкам в блокировании международных тарифов и будет «инспектировать» товары, экспортируемые в Россию в соответствии с Вассенаарским соглашением, которое регулирует экспорт оружия и товаров двойного назначения. Материалы и технологии — Не разрешать такой экспорт «без законных оснований».