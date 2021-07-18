Россия представила новый истребитель на Московском авиасалоне | Новости, спорт, вакансии

Российские авиастроители заявили, что представят возможный новый боевой самолет на Московском авиасалоне, который откроется на следующей неделе.

Новый боевой самолет, спрятанный под брезентом, был сфотографирован въезжающим на стоянку напротив аэропорта в Жуковском под Москвой, где во вторник открылся международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Для открытия выставки планируется визит президента России Владимира Путина.

По сообщениям российских СМИ, новый самолет был построен Корпорацией Сухого в рамках программы по разработке легкого тактического истребителя.

В отличие от новейшего российского истребителя-невидимки Су-57 с двумя двигателями, новый самолет меньше по размеру и оснащен одним двигателем.

Су-57 был разработан, чтобы соответствовать американскому истребителю-невидимке F-22 Raptor, но в отличие от американского самолета, находящегося на вооружении с 2005 года, его серийное производство только началось, и новый двигатель был разработан, чтобы дать ему возможность летать на сверхзвуковой скорости. скорости. Скорость все еще находится в стадии разработки.

Название нового боевого самолета неизвестно, и нет информации о его возможностях и перспективах развертывания.

Ожидается, что долгожданный российский истребитель будет конкурировать с американским истребителем F-35 Lightning II, который поступил на вооружение в 2015 году. В конечном итоге Россия надеется предложить новый самолет иностранным заказчикам.

Ростех, государственная компания, в которую входят российские авиастроители, сообщила, что وقالت ‘Принципиально новый военный самолет’ Его представят во вторник на Московском авиасалоне. «Россия – одна из немногих стран в мире, обладающих возможностями полного цикла по производству передовых авиационных систем, а также лидер в отрасли боевого авиастроения». Он сказал.

После объявления Ростеха российские авиадиспетчеры поспешили в Жуковский, чтобы сфотографировать новый самолет – странная параллель времен холодной войны, когда западные шпионы пытались мельком увидеть новейшие советские военные самолеты в усиленно охраняемом аэропорту, который служил страной. Главный испытательный полигон военной авиации.

Стремясь повысить интерес публики перед парадом, Ростех опубликовал фото нового самолета, покрытого брезентом. “Вы хотите увидеть меня голым?” написано под ним. Также был размещен короткий видеоролик, в котором запечатлены возбужденные иностранные агенты и загадочная тень самолета над водой.

Еще одно изображение-тизер, размещенное в аккаунте Ростеха в Facebook в субботу, показало что-то вроде отражения британского эсминца Type 45 в оптическом датчике нового российского военного самолета с надписью. “до скорого.” «Черный брезент выглядит привлекательно, но детали всегда интереснее», – сказал Ростик.

Британский эсминец типа 45, HMS Defender, был замешан в инциденте 23 июня в Черном море, когда Россия заявила, что один из ее боевых кораблей произвел предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы на маршруте Defender, чтобы прогнать его из района возле Крыма. Которые Москва называет своими территориальными водами. Великобритания, которая, как и большинство других стран, не признала аннексию Крыма Россией в 2014 году, настаивала на том, что пушки не стреляли, и что они плыли в украинских водах.

Путин заявил, что инцидент с Defender не вызвал бы глобального конфликта, даже если бы Россия потопила британский корабль, потому что Запад знал, что он не сможет выиграть такую ​​войну, – смелое заявление, которое, казалось, указывает на его намерение поднять вопрос о ставках, если подобный инцидент повторяется снова.

Кремль сделал модернизацию вооруженных сил страны своим главным приоритетом на фоне острой напряженности в отношениях с Западом, которая ухудшилась до минимума после холодной войны после аннексии Москвой в 2014 году украинского Крыма, обвинений во вмешательстве России в выборы и хакерских атак. и другие раздражители.