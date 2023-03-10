Россия причисляет Всемирный фонд дикой природы, других к иностранным агентам

МОСКВА (AP) — Россия в пятницу добавила Всемирный фонд дикой природы в свой реестр иностранных агентов вместе с известным критиком Кремля, известным экономистом и другими.

Согласно российскому законодательству, лица и организации, которые, как установлено, получали иностранное финансирование, должны заниматься нечетко определенной «политической деятельностью», чтобы идентифицировать себя как «иностранных агентов».

Этикетка требует дополнительной проверки со стороны правительства. Он также имеет сильный уничижительный оттенок в России. Власти используют закон для унижения рядовых и подавления инакомыслия.

Всемирный фонд дикой природы со штаб-квартирой в Вашингтоне — это природоохранная группа, осуществляющая программы по всему миру, в том числе в России.

Объясняя это решение в Москве, Минюст России заявил, что оно «попытка повлиять на решения органов исполнительной и законодательной власти под видом защиты природы и окружающей среды» и «препятствует реализации промышленных и инфраструктурных проектов».

Представители WWF заявили российскому новостному сайту Medusa, что решение признать организацию иностранным агентом необоснованно. Обещали бороться в суде, а группа продолжала настаивать на «защите редких видов животных и сохранении природы России».

Министерство также перечислило российского экономиста Сергея Гуриева, профессора французского университета Sciences Po, также известного как Парижский институт политических исследований. Гурьев, ярый критик Кремля, обвинил его в «негативном отзыве о солдатах Вооруженных сил России» и «распространении ложной информации через иностранные СМИ о решениях, принимаемых государственными органами России, и проводимой ими политике».

Среди других лиц, добавленных в реестр, — бывший депутат Геннадий Гутков и блогер-феминистка Ника Вудвуд, которые публично выступили против того, что Кремль называет «специальной военной операцией» на Украине.

Вудвуд, как заявили в министерстве, «открыто высказывался за Украину», «девальвировал концепцию служения отцу» и «создал негативное отношение к службе в армии».

Еще одним дополнением к списку является Фонд «Свободная Бурятия», правозащитная группа из сибирского региона России Бурятия, которая осудила военную кампанию России на Украине. Группа помогла репатриировать десятки солдат, отказавшихся продолжать боевые действия в Украине.

Минюст обвинил фонд в «призывах к действиям, результаты которых могут нарушить территориальную целостность России».