Россия проводит крупные учения в Крыму на фоне напряженности в Украине

В четверг российская армия провела интенсивные учения в Крыму, в которых десятки военных кораблей, сотни боевых самолетов и тысячи солдат участвовали в демонстрации силы на фоне напряженности в отношениях с Украиной.

В нем описываются маневры как крупнейшие с тех пор, как Россия аннексировала Черноморский полуостров у Украины в 2014 году и оказала влияние на сепаратистских повстанцев на востоке Украины.

Учения проходят на фоне участившихся нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и массовой мобилизации российских войск на границе с Украиной, что вызывает опасения Запада.

В Минобороны России заявили, что в крымских учениях задействовано более 60 кораблей, более 10 тысяч солдат, около 200 самолетов и около 1200 боевых машин.

В четверг на учениях высадилось более 2000 десантников и 60 боевых машин. Воздушно-десантную операцию прикрывала истребительная авиация.

Министр обороны России Сергей Шойгу пролетел на вертолете над полигоном Обок в Крыму, чтобы наблюдать за учениями.



На прошлой неделе Россия объявила, что закроет большие районы Черного моря вблизи Крымского полуострова для иностранных военно-морских и правительственных кораблей до ноября, что вызвало протесты на Украине и вызвало опасения на Западе. На этой неделе Россия также объявила об ограничениях на полеты возле Крыма, аргументируя это тем, что это полностью соответствует международному праву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулиба предупредил во вторник, что российские трансграничные подкрепления продолжаются и, как ожидается, в течение недели общая численность военнослужащих составит более 120 000 человек, и призвал Запад ужесточить санкции против Москвы.

Москва отвергла опасения Украины и Запада по поводу этой толпы, утверждая, что ее силы были свободно размещены где угодно на территории России, и обвинила их в отсутствии угроз. Но в то же время Кремль настоятельно предостерег украинские власти от попыток использовать силу для восстановления контроля над повстанцами на востоке, поскольку за семь лет боев погибло более 14000 человек, заявив, что России, возможно, придется вмешаться, чтобы защитить мирных жителей в регионе. .

На фоне напряженности президент Украины Владимир Зеленский подписал в среду закон, позволяющий призвать резервистов на военную службу без объявления мобилизации. В заявлении офиса Зеленского говорится, что новый закон позволит быстро укомплектовать армию резервистами, «что значительно повысит их боеспособность во время военной агрессии».

