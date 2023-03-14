Россия пятый месяц подряд является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию.

Россия поставляла Индии 1,26 млн баррелей сырой нефти в сутки в январе и 1,62 млн баррелей в сутки в феврале, став крупнейшим экспортером нефти Индии. Его доля в импортной корзине Индии выросла с менее чем 1 процента до января 2022 года до 35 процентов к февралю 2023 года.

Примерно до прошлого года Россия была крупнейшим источником сырой нефти в Индии. С октября 2022 года по февраль 2023 года в течение пяти месяцев подряд евразийская страна была крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию.

С начала 2023 года — как в январе, так и в феврале — Россия поставила больше всего нефти в Индию, опередив традиционных экспортеров, включая Саудовскую Аравию и Ирак.

По данным энергетического трекера Vortexa, в январе Россия поставляла в Индию 1,26 млн баррелей сырой нефти в сутки по сравнению с 1,62 млн баррелей в сутки в прошлом месяце. Фактически, в феврале импорт из России превысил импорт Индии из Саудовской Аравии и Ирака вместе взятых.

Россия, на долю которой приходилось менее 1% импортной корзины Индии до января 2022 года, в феврале 2023 года имела 35-процентную долю.

Масло со скидкой

После войны между Россией и Украиной Индия и Китай покупают большие объемы российской нефти.

Поскольку Европейский союз (ЕС) и США ввели экономические санкции против Москвы, последняя перенаправила свои поставки нефти в азиатские страны по сниженным ценам.

Кассовый контроль С февраля 2022 года, когда Россия ввела войска в Украину, Индия смогла сэкономить рупии. В декабре было сэкономлено 35 000 крор.

Потолок цен, установленный Большой семеркой, или G7, на российскую нефть, не оказал существенного влияния на Россию, поскольку страна уже продает нефть ниже потолка цен. Индия продолжает получать выгоду от продажи нефти со скидкой.

Перспектива

Эксперты говорят, что если Москва продолжит предлагать скидки, Россия останется основным поставщиком Индии в ближайшие месяцы.

«Спрос Китая увеличился (на сырую нефть), поэтому покупателей на российскую нефть стало больше. Это привело к снижению скидки, предлагаемой Россией. Тем не менее, Индия по-прежнему пользуется скидкой из России по сравнению с другими странами, поэтому она должна оставаться ведущим поставщиком», — сказал Хитеш Джейн, ведущий аналитик Yes Securities.

Джайн добавил, что Ирак, который ранее был крупным поставщиком сырой нефти в Индию, прилагает усилия, чтобы восстановить свою долю в Индии.

говорит Кассовый контроль В январе Пробал Сен, энергетический аналитик ICICI Securities, сказал: «Индия будет импортировать как можно больше из России, потому что у России очень мало экспортных направлений из-за ценовых потолков и других ограничений, наложенных на свободную торговлю. Российская нефть на рынке. нет давления со стороны регулирующих органов, Индия будет продолжать импортировать как можно больше из России.Я не думаю, что это сочетание изменится в ближайшее время.

Под регулятивным давлением Чен имеет в виду призыв Запада к странам прекратить покупать нефть у России.