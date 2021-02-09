Россия расширяет экономические санкции против Украины

Правительство России расширило список железнодорожной продукции, которую запрещено ввозить из Украины.

Как сообщает Укринформ, соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовой информации Российской Федерации.

В частности, Россия запретила ввоз ступиц колес диаметром 710 мм и более; Колеса, колеса диаметром 710 мм и более и отливки для этих колес. Также был запрещен ввоз бортовых конструкций и грузовых вагонов.

Решение вступило в силу с момента его опубликования, 9 февраля.

Минтранс России предложил запретить импорт украинских железнодорожных колес в конце 2020 года, объясняя это тем, что спрос на колеса на российском рынке начал снижаться с последнего квартала 2019 года. В основном это связано с временным увеличением количества железнодорожных легковые автомобили. неиспользованный.

Ранее, 3 июня 2020 года, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) восстановила антидемпинговую пошлину в размере 34,22% на железнодорожные колеса для компании Интерпайп, контролируемой украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

15 октября российские железнодорожные операторы написали письмо вице-премьеру России Андрею Белосову с просьбой не ограничивать ввоз железнодорожных колес из Украины.

На