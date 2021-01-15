Россия согласилась возобновить работу газопровода

В четверг, 14 января 2021 года, лодки-утки стоят на якоре у российского лайнера Fibuna в немецком порту Висмер. Это специальное судно используется для строительства германо-российского газопровода «Северный поток-2». Бельцкое море. (Йенс Батнер через AP / dpa)

БЕРЛИН (AP) – В пятницу власти Германии немедленно дали разрешение на возобновление работ на подводном трубопроводе, по которому природный газ идет из России.

Решение Федерального морского и гидрографического агентства может быть обжаловано, а это означает, что строительство проекта Nort Stream 2 может быть остановлено, что вызвало резкую критику со стороны США, некоторых других европейских стран и экологических организаций.

Правительство США утверждает, что трубопровод к Балтийскому морю сделает Европу более зависимой от российского газа и повлияет на европейскую энергетическую безопасность. В ответ Кремль обвинил Вашингтон в попытках продвигать собственные продажи сжиженного природного газа.

Российская государственная газовая компания Cosprom разместила судно для возобновления многомиллиардных работ по трубопроводу, которые были приостановлены после того, как швейцарская компания вышла из проекта из-за угроз санкций США. Поскольку русский корабль был другого типа, чем швейцарский, Германии пришлось предоставить новое признание.

Cosprom заявляет, что 6% трубопровода или 150 километров (93 мили) еще предстоит достроить.