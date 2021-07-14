Россия соревнуется с Томом Крузом и Илоном Маском, чтобы выиграть первый космический фильм, развлекательные новости и главные новости

Москва (AFP). Спустя шесть десятилетий после того, как советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, вышедшим на орбиту Земли и одержавшим крупную победу Москве в холодной войне, Россия снова участвует в космической гонке с Вашингтоном.

Однако на этот раз ставки несколько привлекательнее.

5 октября Юлия Пересильд, одна из самых известных актрис России, вылетает на Международную космическую станцию ​​(МКС) с 38-летним кинорежиссером Климом Шипенко.

их миссия? Первый фильм был снят на орбите раньше американцев.

Если их план будет реализован, россияне, как ожидается, превзойдут звезду «Миссия невыполнима» (с 1996 г. по настоящее время) Тома Круза и голливудского режиссера Дуга Лемана, которые первыми объявили о своем проекте совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Space X , компания миллиардера Илона Маска.

«Я действительно хочу, чтобы мы были не только первыми, но и лучшими», – сказал Пересильд AFP в связи с приближением даты запуска 5 октября с космодрома Байконур в Казахстане.

The Call – рабочее название российского проекта – было объявлено в сентябре прошлого года, через четыре месяца после голливудского проекта.

Но, помимо его грандиозных амбиций, о фильме известно немногое.

Доктор Кто?

Российские СМИ раскрыли его схему, которую экипаж и Российское космическое агентство держали в секрете, показать врачу, которого срочно отправили на Международную космическую станцию ​​для спасения космонавта.

Бюджет звонка также не разглашается. Но ни для кого не секрет, что космические путешествия – дело дорогое: одно место в ракете «Союз» на Международную космическую станцию ​​обычно обходится NASA в десятки миллионов долларов.

В знак признания эстетической направленности фильма одним из самых громких имен в списке заслуг является 60-летний Константин Эрнст, глава сети Первого канала, дружественной Кремлю.

Г-н Эрнст руководил некоторыми из наиболее важных моментов в современной политической истории России и в карьере президента Владимира Путина: военных парадов, церемоний инаугурации и церемонии открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.



Российский информационный директор Константин Эрнст (слева) и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступают в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке под Москвой 13 мая 2021 года. Фото: AFP / РОСКОСМОС / GCTC / АНДРЕЙ ШЕЛЕПИН

Дмитрий Рогозин, откровенный глава Роскосмоса, также появится в роли титанов в кинотеатрах по всей стране.

Он известен не тем, что преуспел в киноиндустрии, а скорее возглавляет застойное и коррумпированное агентство, а также своими публичными спорами с мистером Маском в Твиттере.

рекламный инструмент

Для 57-летнего Рогозина фильм – это способ выделиться, поскольку Роскосмос уступает место американским конкурентам в технологическом прогрессе.

Но это также часть геополитической битвы, которую его страна ведет с Вашингтоном, согласно недавнему интервью популярной московской газете.

«Кино давно превратилось в мощный инструмент пропаганды», – заявил он популярной ежедневной газете «Комсомольская правда» в июне.

Его оценка роли в фильме пришла в то время, когда отношения между Москвой и Вашингтоном обострились до такой степени, как кризис холодной войны.

Рогозин сказал в интервью, что Круз и Лайман первоначально обратились в Роскосмос в начале 2020 года с предложением поработать над фильмом.

Но он сказал, что неназванные «политические силы» заставили их отказаться от идеи сотрудничества с русскими.

«Тогда я понял, что космос – это большая политика», – сказал он газете. «Вот тогда и пришла идея снять фильм».

Представители круизных компаний не ответили на запросы AFP о комментариях.

Не супергерой

Готовясь к космической гонке XXI века, Пересильд с конца мая проходит интенсивную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке под Москвой.

Когда она говорила с AFP, она уже включила центрифугу и будет учиться выживанию во враждебных условиях, когда она вернется на Землю в капсуле «Союз» 17 октября.

Однако она сосредоточена на поставленной задаче.



Российский режиссер Клим Шпенко займется камерами, светом, звуком и гримом во время съемок на Международной космической станции. Фото: AFP / РОСКОСМОС / GCTC / АНДРЕЙ ШЕЛЕПИН

Небольшая съемочная площадка Международной космической станции будет сложной задачей для работы, особенно для режиссера, который также будет заниматься фотоаппаратами, освещением, звуком и гримом.

«Нам придется сфотографировать то, что нельзя сфотографировать на Земле в космосе», – говорит она.

Пересильд сказала, что, в отличие от многих других советских детей, выросших в предвкушении подвигов Гагарина, она никогда не мечтала о полетах в космос.

Она признается, что «испугалась», когда ее выбрали на эту должность из пула из 3000 кандидатов.

«Я не супергерой», – сказала она AFP.

Она сказала, что черпала вдохновение у детей, участвующих в Фонде Галчонок, который поддерживает молодых людей с ограниченными возможностями.

«Для них взять ложку в руки – это как полететь в космос». Они «должны верить в невозможное».