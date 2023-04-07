Россия стала вторым по величине майнером криптовалюты в мире

Россия в этом году стала второй страной в мире по добыче криптовалюты, сообщает Коммерсантъ Business Daily. упомянул Пятница, со ссылкой на Bitriver, крупнейшего российского провайдера майнинга биткойнов.

В то время как Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим майнером криптовалюты в мире с мощностью майнинга 3-4 гигаватт, Генерирующие мощности России достигли 1 гигаватт в январе-марте 2023 года.

Впервые заняв второе место, Россия заняла место, ранее занимаемое Казахстаном, который ввел ограничения на деятельность по добыче криптовалюты в 2022 году, и теперь занимает девятое место, цитирует «Коммерсантъ» Петривера.

Китай, запретивший добычу криптовалюты в 2021 году, никогда не входил в топ-10 Bitriver.

Использование биткойнов в России ограничено из-за ограничительных законов о криптовалютах, включая Закон президента Владимира Путина 2020 года о цифровых финансовых активах, который легализовал криптовалюты, но запретил их использование для оплаты товаров и услуг.

Однако криптовалюты были связаны со стратегией России по уклонению от санкций США. Черный список В адресе Биткойн и Эфира в феврале говорилось, что он, возможно, был причастен к продажам российской оборонной техники за границу.

Европейский союз яобщая сумма запрет относительно проведения транзакций в криптовалюте с гражданами России и всеми резидентами страны в рамках восьмого раунда санкций, введенных ею в прошлом году.