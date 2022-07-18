Россия — террористическая страна?

В последующие месяцы украинские официальные лица повторяли эти призывы с новой настойчивостью по мере того, как появлялось все больше свидетельств зверств и военных преступлений, совершенных российскими войсками против украинского гражданского населения, и по мере того, как Москва активизировала свою тактику ракетных ударов по гражданским объектам. В пятницу Министерство обороны США Он сказал За последние две недели в результате российских ударов погибло до 150 мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые призвал Вашингтон указать Россию в качестве государственного спонсора терроризма в апреле, чуть более чем через месяц после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину под прикрытием «специальной военной операции» на основе ошибочная предпосылка «скептицизма» страны-союзника Запада.

Украинские официальные лица и законодатели усиливают давление на администрацию Байдена, чтобы она объявила Россию государственным спонсором терроризма, что направлено на дальнейшую дипломатическую изоляцию России и ее экономики от мировой финансовой системы.

Украинские официальные лица и законодатели усиливают давление на администрацию Байдена, чтобы она объявила Россию государственным спонсором терроризма, что направлено на дальнейшую дипломатическую изоляцию России и ее экономики от мировой финансовой системы.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые призвал Вашингтон указать Россию в качестве государственного спонсора терроризма в апреле, чуть более чем через месяц после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину под прикрытием «специальной военной операции» на основе ошибочная предпосылка «скептицизма» страны-союзника Запада.

В последующие месяцы украинские официальные лица повторяли эти призывы с новой настойчивостью по мере того, как появлялось все больше свидетельств зверств и военных преступлений, совершенных российскими войсками против украинского гражданского населения, и по мере того, как Москва активизировала свою тактику ракетных ударов по гражданским объектам. В пятницу Министерство обороны США Он сказал За последние две недели в результате российских ударов погибло до 150 мирных жителей.

Россия должна быть признана террористической державой. Вы не можете назвать то, что они делают, иначе как террором». Он сказал Депутат Верховной Рады Инна Совсон после ракетного обстрела Россией Винницы 14 июля унесла жизни почти двадцати человек, в том числе троих детей.

Эти же призывы повторяют и правозащитники. «Россия использует боль мирных жителей как инструмент, чтобы парализовать страну и оккупировать страну», — заявила Александра Матвейчук, украинский юрист и глава Центра гражданских свобод в Киеве. Недавние доклады правозащитных групп и международные наблюдательные миссии Выяснилось, что российские войска совершали крупномасштабные зверства против мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания мирных жителей в так называемых центрах ликвидации.

До сих пор, несмотря на большое сочувствие на Капитолийском холме, администрация Байдена еще не нажала на курок, чтобы объявить Россию государственным спонсором терроризма, или SST. Официальные лица и эксперты США, знакомые с этим вопросом, описывают дебаты в Совете национальной безопасности и Государственном департаменте о достоинствах этого шага, при этом некоторые официальные лица утверждают, что обозначение SST станет сильным сигналом поддержки Киева, а другие утверждают, что это не имеют большого практического значения, учитывая, что Россия действительно сталкивается с одним из самых жестких режимов санкций в мире.

В целом, по мнению экспертов в области права, назначение SST будет иметь два основных последствия. Первый заключается в применении ряда жестких международных санкций в отношении рассматриваемой страны, а второй значительно снизит суверенный иммунитет страны в глазах судов США, открыв правительство конкретной страны для судебных исков и других гражданских исков со стороны семей. Жертвы государственного терроризма.

Россия уже сталкивается с серьезными санкциями со стороны США и Европы, которые нанесли ущерб ее экономике, а это означает, что санкции, введенные в соответствии с Законом о чрезвычайном положении, могут быть удвоены. Ингрид Вирт, старший научный сотрудник в области международного права и иностранных дел Университета Вандербильта, написавшая статью, сказала: последняя статья Для юридического блога Just Security с изложением аргументов против включения России в список.

Обозначение SST может позволить истцам из США — будь то семьи захваченных граждан США, служивших комбатантами в украинском Иностранном легионе, или американские родственники украинцев, погибших на войне, — подавать иски и пытаться требовать доли в сотни миллиардов долларов в российских активах. и средства, замороженные американскими организаторами с начала войны. В этом году администрация Байдена выделила замороженные активы из Афганистана на сумму 7 миллиардов долларов для использования в качестве гуманитарной помощи и возможных юридических выплат семьям жертв терактов 11 сентября после того, как талибы взяли под свой контроль Афганистан в августе прошлого года. Вероятно, в будущем она будет использовать ту же стратегию в отношении России.

«Возможно, однажды мы бы хотели это сделать, но проблема в том, что эти активы также являются активами, которые мы можем использовать сейчас, чтобы помочь компенсировать украинские жертвы российской агрессии, а также являются активами, которые могут быть использованы в качестве разменной монеты в любом будущем. переговоры с Россией.

Официальные лица США также предупреждают, что обозначение SST может вызвать неожиданный экономический спад для развивающихся стран, которые зависят, по крайней мере, в настоящее время, от торговли с Россией основными продуктами питания или топливом, вопрос, который становится все более актуальным. ожидать, что это произойдет. глобальный экономический спадЕсли не повсеместная рецессия, то ее отчасти подстегнуло решение России начать войну. Назначение SST может оказать сдерживающее воздействие на банки, страховые компании и трейдеров, которые все еще ведут бизнес в России. Эти чиновники и эксперты утверждают, что хотя это, безусловно, ударит по российской экономике, такой шаг может поставить под перекрестный огонь и другие слабые страны.

Тогда возникает вопрос, действительно ли Россия в конечном итоге совершает террористические акты. Сам госсекретарь США Энтони Блинкен сослался на комментарий во время слушаний в Сенате в апреле. «Я не сомневаюсь… в том, что русские терроризируют украинский народ», — сказал Блинкин депутатам на слушаниях. «Вопрос в том, и опять же, это то, что ищут юристы, чтобы убедиться, что мы действительно соответствуем юридическим требованиям для этого назначения».

Спустя месяцы это все еще обсуждается. Вирт сказал, что поведение России на Украине «не соответствует тому, что мы традиционно считаем терроризмом, но рассматриваемые законы не содержат точного определения международного терроризма». «Хотя я не согласен с этой позицией как с политической точки зрения, [U.S. President Joe] Байден будет действовать в рамках закона, если назовет Россию государством-спонсором терроризма».

Аналогичный скептицизм по поводу этого шага выразили и другие эксперты. Они начали эту войну. «Они совершают отвратительные военные преступления», — сказал Брайан О’Тул, эксперт по санкциям Атлантического совета и бывший чиновник казначейства. «Но предполагается, что «государственный спонсор терроризма» занимается довольно специфическим набором фактов и целей», которые могут не относиться к России, сказал он. О’Тул утверждал, что есть еще другие санкции, которые администрация Байдена может применить, которые нанесут вред президенту России Владимиру Путину и его ближайшему окружению более эффективно, чем рейтинг SST, включая санкции в отношении дополнительных российских банков и российского нефтяного сектора.

«У Байдена осталось много средств для проведения своей кампании экономического давления», помимо рейтинга SST, сказал О’Тул.

По мере того как внутри администрации бушуют дебаты, Конгресс усилил собственное давление на другую сторону Вашингтона, а сенатский комитет по международным отношениям в прошлом месяце принял резолюцию, призывающую Блинкена продолжить назначение и усилить кампанию экономического давления на Москву.

В настоящее время только четыре страны обозначены как государства-спонсоры терроризма: Иран, Сирия, Северная Корея и Куба. В конечном счете госсекретарь должен решить, следует ли добавить Россию в этот список.

Если оставить в стороне юридические вопросы, это назначение будет иметь глубокое символическое значение для многих украинцев и станет признанием Соединенными Штатами жестокости военной кампании России в стране. «Признание России государством-спонсором терроризма означает, что мир осознает, что методы, которые Россия использует для победы в этой войне, являются террористическими методами. Он признает нашу боль как украинцев», — сказал Матвейчук.

«Это был бы большой шаг к превращению России в новую Северную Корею», — сказала Кира Руддик, депутат украинского парламента и лидер политической партии «Голос».