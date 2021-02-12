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Россия в пятницу заявила, что готова разорвать отношения с Европейским союзом, если лагерь снизит санкции в отношении Кремля в ответ на задержание лидера оппозиции Алексея Навального.

Один министру иностранных дел Сергею Лаврову Опрос На российском канале YouTube Соловьев Live Собирается ли Москва разорвать связи с ЕС.

«Мы продолжаем с того места, где мы готовы [for that]. Когда мы оглядываемся на санкции, введенные в отношении некоторых секторов, это создаст риски для нашей экономики, в том числе для наиболее важных секторов », – сказал он.

«Мы не хотим изолироваться от глобальной жизни, но мы должны быть готовы к этому. Если хочешь мира, готовься к войне», – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу МИД России.

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Навальный, ключевой критик президента России Владимира Путина, подвергся критике в тот же день, когда предстал перед судом по обвинению в клевете, которое он осудил как политически мотивированный.

Навальный, который избежал отравления в августе, которое многие считают покушением на Кремль, был заключен в тюрьму после возвращения из Германии, где он лечился после нападения.

Выступая в суде, адвокат Навальный устно поговорил с судьей из-за зеркала в клетке своего подсудимого, обвинив его в том, что он однажды не знал закона.

Обвинения в клевете против Навального возникли из-за клеветы на ветерана Второй мировой войны, который появился на видео в поддержку конституционных реформ, позволяющих Путину оставаться у власти до 2024 года.

На прошлой неделе Россию посетил верховный представитель ЕС по внешней политике Джозеф Борел. Говорят За освобождение Навального и в надежде на разрядку напряженных отношений с Кремлем. Вместо этого он отказался и был смущен тем, что Россия выслала трех послов ЕС, пока он вел переговоры.

После своего возвращения Борель выступил в Европейском парламенте в начале этой недели, подтвердив свое видение того, что Москва хочет разорвать связи с Европой и разделить Запад. Он сказал, что Кремль рассматривает демократию как «экзистенциальную угрозу».

«Российское правительство находится в условиях тревожной диктатуры, – сказал Борель в понедельник. «Кажется, почти нет места для развития демократических альтернатив … они безжалостны в пресечении любых подобных попыток».

Недавно Редакционная В Москва Таймс, Ежедневный англоязычный политический аналитик Владимир Фролов предположил, что полемика вокруг Навального не причиняет вреда Путину, а играет на руку России.

«Внутри страны это усиливает враждебное иностранное вмешательство, посягательства на суверенитет России и официальную пропаганду деятельности иностранных агентов», – написал Фролов. «На переднем крае внешней политики он освобождает Кремль от того, что Запад называет« злонамеренными действиями », направленными на подстрекательство к ответным антироссийским мерам по укреплению российского общества вокруг флага правящего режима».