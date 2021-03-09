Россия упрекает Facebook в блокировании некоторых публикаций в СМИ

В понедельник Россия обвинила Facebook в нарушении прав граждан путем блокировки некоторого медиа-контента в недавнем противостоянии между правительством и крупными технологиями.

В минувшие выходные Роскомнадзор пригрозил Facebook штрафом в размере не менее 1 миллиона рублей (13 433 доллара США) и потребовал восстановить доступ к контенту, публикуемому ТАСС Новости, ежедневной газетой РБК Бизнес и газетой Взгляд.

В нем говорится, что Facebook не публикует сообщения, связанные с задержанием Россией предполагаемых сторонников украинской ультраправой группировки.

Я считаю это недопустимым. «Это нарушает наше национальное законодательство», – сказал Вячеслав Володин, спикер нижней палаты российского парламента и член правящей партии президента Владимира Путина «Единая Россия».

В своем заявлении Володин сказал, что Facebook нарушил основные права на публикацию и получение информации, и что будет предложено законодательство для сохранения «цифрового суверенитета» России. Facebook не сразу ответил на запрос о комментарии.

Как и другие страны, в том числе Австралия, участвующая в крупном споре с Facebook, а Индия – за Twitter, Россия в последние месяцы предприняла шаги по регулированию и ограничению власти крупных социальных сетей.

