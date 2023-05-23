Россия утверждает, что отразила одну из самых опасных трансграничных атак войны

КИЕВ, Украина (AP) — Российские военные заявили во вторник, что они подавили, как представляется, одну из самых смертоносных трансграничных атак с территории Украины с начала войны, заявив, что они убили более 70 нападавших в бою, который длился около 24 часов.

Москва возложила вину за рейд, начавшийся в понедельник, на украинских военных диверсантов. Киев изобразил это как восстание русских партизан против Кремля. Невозможно было сопоставить эти два сообщения, с уверенностью сказать, кто стоял за нападением или быть уверенным в его целях.

Битва, которая произошла на юго-западе Белгородской области России, примерно в 80 километрах (45 милях) к северу от города Харькова на востоке Украины, стала новым напоминанием о том, что Россия продолжает подвергаться нападениям, а также территории, которые она оккупирует. . Украина.

Этот район является российским военным центром со складами горючего и боеприпасов и в прошлом году был включен в распоряжение президента Владимира Путина о повышении готовности к наступлению и улучшении обороны.

Такие трансграничные атаки смущают Кремль и подчеркивают трудности, с которыми он сталкивается в своей трясине. Вторжение в Украину.

Белгородская область, как и соседняя Брянская область и другие приграничные регионы, столкнулась с спорадическими последствиями войны, которую Россия начала вторжением на Украину в феврале 2022 года.

Далеко от 1500-километровой (932 мили) линии фронта на юге и востоке Украины российские приграничные города и села регулярно подвергаются бомбардировкам и атакам беспилотников, но атака на этой неделе стала второй за последние месяцы, которая, по-видимому, также была связана с вторжением. . сухопутными войсками. Еще одно отличие от предыдущих трансграничных атак заключается в том, что усилия России по их отражению впервые продолжались и вторые сутки.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что местные силы, удары авиации и артиллерии сковали вооруженных нападавших.

Без дачи показаний, заявил Конашенков, «остатки националистов были возвращены на территорию Украины, где они продолжали находиться под обстрелом до полной ликвидации». Он не упомянул ни о каких русских потерях.

История продолжается

По его словам, российские войска уничтожили четыре боевых бронированных машины и пять пикапов, использовавшихся нападавшими. Местные власти утверждали, что оккупанты также использовали беспилотники и артиллерию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что рейд был направлен в сельскую местность вокруг города Гриворон, расположенного примерно в 5 км от границы. По его словам, в результате нападения пострадали 12 мирных жителей, а пожилая женщина также погибла во время эвакуации.

Российский новостной портал РБК со ссылкой на анонимные источники в областном МВД и областной полиции сообщил, что город Гриворун подвергся сильному обстрелу, который длился около пяти часов рано утром в понедельник. РБК со ссылкой на те же источники сообщил, что затем танки обстреляли погранпереход Гриворун, а близлежащее село Козинка подверглось минометному и ракетному обстрелу. Позже Гладков сообщил об убийстве жителя села в Кознице.

РБК сообщил, что атакующая группировка состояла из 10 единиц бронетехники и неустановленного количества военнослужащих.

Ранее во вторник губернатор региона призвал эвакуированных не возвращаться домой, пока они не получат официальные инструкции. Он сказал, что «антитеррористическая операция» была завершена к вечеру вторника.

Гладков также сообщил, что во вторник огонь с украинской стороны границы обрушился на Борисовку, примерно в 20 км к северо-востоку от Гриворона. Он добавил, что сообщений о пострадавших не поступало, не вдаваясь в подробности инцидента.

С начала войны беспилотники, взрывы и ракеты поражают склады горючего и боеприпасов, железнодорожное оборудование, мосты и авиабазы ​​на территории России и оккупированных Россией районах Украины.

В этих регионах также имели место убийства назначенных Россией государственных чиновников и других общественных деятелей. Киевские власти отмахиваются от обвинений в организации трансграничных атак и диверсий, часто вместо этого ссылаясь на российских противников войны.

Украина заявила, что за нападением стоят российские граждане, принадлежащие к теневым группам, называемым Российским добровольческим корпусом и Российским корпусом свободы.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что нападавшие были перебежчиками из России, недовольными политикой Путина.

«Это русские патриоты, как мы это понимаем. Люди, которые уже восстали против путинского режима», — сказала она.

Российский корпус свободы заявил в Telegram, что цель — «освободить» регион.

Российский добровольческий корпус указал в Telegram, что наступление закончилось, добавив: «Однажды мы придем, чтобы остаться». Этот пост появился примерно в то же время, когда Минобороны России заявило о подавлении атаки.

Министерство обороны Великобритании заявило, что «весьма вероятно» то, что российские силы безопасности сражались с партизанами как минимум в трех местах Белгорода.

«Россия сталкивается со все более серьезной и многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных районах, включая потери боевых самолетов, атаки СВУ на железные дороги, а теперь и прямые партизанские действия», — заявила она во вторник.

Следственный комитет России, высший правоохранительный орган России, объявил о расследовании предполагаемого терроризма и покушения на убийство в связи с инцидентом.

Чиновники в Белгороде заявили ранее в этом году, что они потратили почти 10 миллиардов рублей (125 миллионов долларов; 116 миллионов евро) на укрепления для защиты района от вторжения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что рейд «вызывает глубокую обеспокоенность» и что для предотвращения атак в будущем требуются «больше усилий».

Песков отказался сообщить, сколько нападавших было причастно к нападению, а также не прокомментировал, почему так долго не удавалось подавить нападавших. На телефонной конференции с журналистами во вторник он перенаправил эти вопросы в Минобороны России и ФСБ.

утверждал Русский Добровольческий Корпус Они нарушили границу в начале марта. Таинственная группировка описывает себя как «добровольческое формирование, воюющее на стороне Украины». Неясно, были ли у него — или у Корпуса свободы России — какие-либо связи с украинскими военными.

С другой стороны, украинские силы немного продвинулись вперед против российских войск на окраинах города Бахмут на востоке Украины. Москва утверждает, что захватилаОб этом сообщил заместитель министра обороны Украины Маляр. Во вторник оно сообщило, что украинские силы по-прежнему контролируют юго-западную окраину города и что бои в пригородах продолжаются на флангах России.

Украинские военачальники говорят, что боевые действия в Бахмуте далеки от завершения.

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Сьюзи Блан, Associated Press