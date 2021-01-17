Руководители Renault говорят, что бизнес-подразделение Dacia Lada раскроет мощь брендов

«Dacia и Lada останутся двумя отдельными компаниями с историей и стратегией собственного брендинга», – сказал Ле Фот. «Но они выиграют от более целенаправленного, целенаправленного и скоординированного управления».

По его словам, затраты на рабочую силу – Lada в России, Dacia в Румынии и Марокко – были менее 25% от стоимости в Западной Европе, что дает «двузначное» ценовое преимущество перед конкурентами. В 2019 году Dacia продала 520765 автомобилей, что на 29% меньше. По ее словам, молодые Duster и Sandero были самыми продаваемыми автомобилями в европейском розничном секторе. Dacia обычно не продает автомобили через каналы с низкой маржой, такие как аренда.

Продажи Lada в прошлом году составили 345 512 автомобилей, что на 7% меньше, что дает бренду АвтоВАЗа 21,6% доли российского рынка, что на один процентный пункт выше, чем в 2019 году. У него два самых продаваемых автомобиля в России, наряду с Granta и Vesta.

Но возможности Dacia выходят далеко за рамки продажи автомобилей с собственным значком. Румынский бренд возглавляет разработку недорогой линейки Renault Global Access, которая продает модели Renault, Lada и даже Dacia под маркой Nissan. Например, Dacia Logan MCV продается в России как Lada Largus Universal; Dacia Duster продается как Nissan Duster в России и Renault Duster в Индии.