Руководство России почувствовало отсутствие Восточного экономического форума в 2020 году – чиновник – бизнес и экономика

Владивосток, 17 августа. / ТАСС /. Отсутствие Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2020 году из-за пандемии коронавируса сказалось на российском руководстве, отвечающем за развитие Дальнего Востока, и.о. заместителя председателя правительства Российской Федерации и полномочного представителя президента. Об этом сообщил во вторник Юрий Трутнев.

«В прошлом году у нас не было форума, причина вполне понятна – пандемия. И мы чувствовали, в целом, что была какая-то потеря. Из-за интереса со стороны всего мира, и это то, что я вижу – в предыдущем. На форуме у нас было 65 стран и 8000 гостей, собрались руководители всех регионов Азии и крупных тихоокеанских и российских компаний и представители органов государственной власти, то есть разговор был очень предметным », – сказал Трутнев.

Он добавил, что Восточный экономический форум прагматичен и ориентирован на бизнес. Он используется в качестве платформы для привлечения новых инвестиций, обмена информацией о том, как добиться большего, о необходимых предпочтениях и о том, что инвесторы делают и в чем не преуспевают.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате; Ожидается, что высокопоставленные гости будут присутствовать лично и онлайн. Все мероприятия Форума будут транслироваться на сайте ВЭФ.