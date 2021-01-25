РУСАДА выступает против обжалования решения Спортивного арбитражного суда о санкциях в отношении российского спорта – Спорт

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд в Швейцарии частично удовлетворил иск Международного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству и лишил российское ведомство соблюдения требований мирового антидопингового законодательства.

Москва, 25 января. / ТАСС /. Российское антидопинговое агентство (РОСАДА) объявило сегодня, в понедельник, что Российское антидопинговое агентство (РОСАДА) не будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда о санкциях Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта.

В конце декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Бозденяков сообщил ТАСС, что КАС допустила процессуальные нарушения, о которых сообщили юристы. Президент Китайской Республики также объявил тогда о планах подать апелляцию в отношении этих нарушений в Кассационный суд. Олимпийский комитет России участвовал в судебном разбирательстве между Rusada и Всемирным антидопинговым агентством в качестве третьей стороны.

РУСАДА заявило, что не полностью согласно с выводами КАС о предполагаемом вмешательстве в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

«После подробного рассмотрения обоснованной компенсации РУСАДА категорически не согласно со своими выводами относительно предполагаемой манипуляции данными, которые, по мнению РУСАДА, основаны на ошибочной и предвзятой оценке фактов», – говорится в заявлении агентства. заявление. «Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание подробные предложения и доказательства, представленные РУСАДА и участвующими сторонами в ходе арбитражного разбирательства».

Антидопинговое агентство США (РУСАДА) также указало, что оно было признано несовместимым с Кодексом ВАДА, хотя оно не совершало никаких нарушений, что было признано ВАДА.

«Росада считает, что это решение не только противоречит основным принципам справедливости, но и неоправданно в свете значительного прогресса, достигнутого агентством в процессе восстановления ситуации до прежнего статуса, который был прямо одобрен Международной антидопинговой организацией. Агентство снова “, – говорится в заявлении. «По этим причинам Космическое агентство США (РОСАДА) считает санкции, введенные Арбитражным судом США, абсолютно необоснованными и необоснованными.

Однако РОСАДА приветствовала тот факт, что Спортивный арбитражный суд решил не удовлетворять просьбу ВАДА о коллективном наказании, которое включало бы чистых российских спортсменов. По словам Росада, «Международное антидопинговое агентство отказалось налагать коллективные наказания на невиновных спортсменов. Судьи действовали в духе честной игры и справедливости, приняв решение, которое отражает и поддерживает основные ценности и интересы всего международного сообщества. спортивное сообщество “.

“Космическое агентство США (РУСАДА) приветствует и поддерживает отказ комитета согласиться на меры коллективного наказания в отношении российского спорта, запрошенные Всемирным антидопинговым агентством в этом случае, которые в корне противоречат духу и букве Олимпийской хартии и могут создать опасный прецедент, угрожающий основам олимпийского движения ».

«Ни в чем не повинные спортсмены никогда не должны нести ответственность за действия тех немногих лиц, которые нарушают антидопинговые правила, и они должны расследоваться индивидуально и наказываться соответствующим образом».

«Исходя из этих соображений, поставив интересы российских спортсменов и российского спорта на первое место, а также принимая во внимание необходимость правовой определенности, РУСАДА решило не оспаривать решение CAS в Верховном суде Швейцарии. РУСАДА считает, что эта и эта глава был закрыт и намерен сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством, чтобы полностью восстановить статус членства агентства.

Дело РУСАДА-ВАДА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о ряде штрафных санкций в отношении российского спорта. В частности, CAS поддержал решение Всемирного антидопингового агентства объявить Росаду несовместимой с глобальным антидопинговым законом. Однако суд постановил сократить продолжительность предложенных штрафных санкций с четырех до двух лет.

Суд в Швейцарии заявил в заявлении, опубликованном 17 декабря, что комитет CAS «единогласно определил, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый акт (WADC) в связи с невозможностью получить исходные данные LIMS. (Система управления лабораторной информацией). И основные аналитические данные бывшей московской лаборатории ВАДА «в период с 2012 по 2015 годы. Российские власти отрицают обвинения в мошенничестве.

Арбитражный спортивный суд провел слушания по юридическим дебатам между Росадой и Всемирным антидопинговым агентством в период с 2 по 5 ноября 2020 года. Судьями, назначенными в CASA между Росадой и ВАДА, были Марк Уильямс (Австралия) и Луиджи Фумагалли (Италия) Хамид Гарафи (Франция).

Решением Спортивного арбитражного суда с 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России сроком на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.