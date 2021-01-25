sport

РУСАДА выступает против обжалования решения Спортивного арбитражного суда о санкциях в отношении российского спорта – Спорт

25 января, 2021
Emet

Москва, 25 января. / ТАСС /. Российское антидопинговое агентство (РОСАДА) объявило сегодня, в понедельник, что Российское антидопинговое агентство (РОСАДА) не будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда о санкциях Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд в Швейцарии частично удовлетворил иск Международного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству и лишил российское ведомство соблюдения требований мирового антидопингового законодательства.

В конце декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Бозденяков сообщил ТАСС, что КАС допустила процессуальные нарушения, о которых сообщили юристы. Президент Китайской Республики также объявил тогда о планах подать апелляцию в отношении этих нарушений в Кассационный суд. Олимпийский комитет России участвовал в судебном разбирательстве между Rusada и Всемирным антидопинговым агентством в качестве третьей стороны.

РУСАДА заявило, что не полностью согласно с выводами КАС о предполагаемом вмешательстве в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

«После подробного рассмотрения обоснованной компенсации РУСАДА категорически не согласно со своими выводами относительно предполагаемой манипуляции данными, которые, по мнению РУСАДА, основаны на ошибочной и предвзятой оценке фактов», – говорится в заявлении агентства. заявление. «Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание подробные предложения и доказательства, представленные РУСАДА и участвующими сторонами в ходе арбитражного разбирательства».

Антидопинговое агентство США (РУСАДА) также указало, что оно было признано несовместимым с Кодексом ВАДА, хотя оно не совершало никаких нарушений, что было признано ВАДА.

«Росада считает, что это решение не только противоречит основным принципам справедливости, но и неоправданно в свете значительного прогресса, достигнутого агентством в процессе восстановления ситуации до прежнего статуса, который был прямо одобрен Международной антидопинговой организацией. Агентство снова “, – говорится в заявлении. «По этим причинам Космическое агентство США (РОСАДА) считает санкции, введенные Арбитражным судом США, абсолютно необоснованными и необоснованными.

READ  Россиянка Кудерметова победила Свитолину и вышла в полуфинал чемпионата WTA в Абу-Даби - спорт

Однако РОСАДА приветствовала тот факт, что Спортивный арбитражный суд решил не удовлетворять просьбу ВАДА о коллективном наказании, которое включало бы чистых российских спортсменов. По словам Росада, «Международное антидопинговое агентство отказалось налагать коллективные наказания на невиновных спортсменов. Судьи действовали в духе честной игры и справедливости, приняв решение, которое отражает и поддерживает основные ценности и интересы всего международного сообщества. спортивное сообщество “.

“Космическое агентство США (РУСАДА) приветствует и поддерживает отказ комитета согласиться на меры коллективного наказания в отношении российского спорта, запрошенные Всемирным антидопинговым агентством в этом случае, которые в корне противоречат духу и букве Олимпийской хартии и могут создать опасный прецедент, угрожающий основам олимпийского движения ».

«Ни в чем не повинные спортсмены никогда не должны нести ответственность за действия тех немногих лиц, которые нарушают антидопинговые правила, и они должны расследоваться индивидуально и наказываться соответствующим образом».

«Исходя из этих соображений, поставив интересы российских спортсменов и российского спорта на первое место, а также принимая во внимание необходимость правовой определенности, РУСАДА решило не оспаривать решение CAS в Верховном суде Швейцарии. РУСАДА считает, что эта и эта глава был закрыт и намерен сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством, чтобы полностью восстановить статус членства агентства.

Дело РУСАДА-ВАДА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о ряде штрафных санкций в отношении российского спорта. В частности, CAS поддержал решение Всемирного антидопингового агентства объявить Росаду несовместимой с глобальным антидопинговым законом. Однако суд постановил сократить продолжительность предложенных штрафных санкций с четырех до двух лет.

Суд в Швейцарии заявил в заявлении, опубликованном 17 декабря, что комитет CAS «единогласно определил, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый акт (WADC) в связи с невозможностью получить исходные данные LIMS. (Система управления лабораторной информацией). И основные аналитические данные бывшей московской лаборатории ВАДА «в период с 2012 по 2015 годы. Российские власти отрицают обвинения в мошенничестве.

READ  «Русские относятся ко мне по-другому. Не удивляй меня», - объясняет Никита Мазепин, почему он ненавидел еще до своего дебюта в Формуле-1.

Арбитражный спортивный суд провел слушания по юридическим дебатам между Росадой и Всемирным антидопинговым агентством в период с 2 по 5 ноября 2020 года. Судьями, назначенными в CASA между Росадой и ВАДА, были Марк Уильямс (Австралия) и Луиджи Фумагалли (Италия) Хамид Гарафи (Франция).

Решением Спортивного арбитражного суда с 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России сроком на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *