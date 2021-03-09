«Русская женщина» Маниши победила в Международный женский день

Маниша выиграла российский билет на конкурс песни «Евровидение» и выступит с «Русской женщиной» в Роттердаме.

Очень немногие страны Евровидения могут вызвать такую ​​интригу и ажиотаж в национальном финале, заставляя фанатов спекулировать на многих фронтах до трансляции. Загадки, окружающие российское шоу, оставили у поклонников множество вопросов: сколько работ будет разыграно? Будет ли телевизор? Можем ли мы увидеть возвращение Little Big сегодня вечером?

Ответ на последний вопрос: да! Little Big открыли шоу живой версией своей записи на 2020 год. Один Ранее солист Илья Просикин объяснил, что в этом году соревноваться не будет:

«Мы рады, что у нас была возможность поехать на Евровидение в прошлом году, но в России полно творческих людей, и мы хотим предоставить сцену новым артистам. Мы очень гордимся тем, что« Уно »установила рекорд по наибольшему количеству просмотров на Официальная страница Евровидения на YouTube. “

Когда Илья и его друзья прокладывали путь, на сцену вышли три потенциальных русских исполнителя: Первоначально это была рок-группа Thier Mates с их музыкальной песней. Будущее светлое; Затем последовал прорыв дуэта # 2Маши. Горькие слова; Певица и активистка Маниса завершила финал своим гимном, вдохновляющим женщин. Русская женщина.

Маниша взорвал аудиторию (он получил 39,7%, заняв второе место с 35,7%, а Тер Миц – 24,6%), и объяснил, что за этим стоит. Русская женщина На Eurovision.tv:

Это песня о трансформации женского самосознания в России за последние несколько веков. Русская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права голоса и бега (одной из первых в мире), от заводских цехов до космических полетов. Вы никогда не боитесь сопротивляться стереотипам и брать на себя ответственность. Это вдохновение для песни. По совпадению я написал его 8 марта 2020 года во время моего турне, но впервые за год выступаю.

Эта дата важна, хотя сейчас она считается всемирным событием, поскольку Международный женский день впервые отмечался в России 8 марта 1913 года, когда женщины потребовали права голоса на публичной демонстрации. В 1918 году он стал государственным праздником в стране.



О Манеге

Некоторые работы охарактеризованы как «тройные угрозы», но русская Манеша преуспевает во многих различных профессиях, и невозможно описать максимум ее талантов. Певица, автор песен, музыкант, автор, режиссер, художник и общественный деятель (посол доброй воли ООН по делам беженцев с 2020 года), теперь она может добавить участника Евровидения в свой список достижений!

Россия на конкурсе песни Евровидение

Россия была одной из самых успешных стран, участвовавших в конкурсе песни «Евровидение» в последние годы. С момента своего дебюта в 1994 году они участвовали 22 раза и 10 раз входили в пятерку лучших.

Россия выиграла соревнование один раз, в 2008 году благодаря Диме Билану, но большинство болельщиков думают, что скоро снова выиграют.