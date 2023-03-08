Русские контролируют восточную часть Багмута, против чего выступают украинцы

Лидер наемников: Русские удерживают часть разбомбленного города

Дым клубится над Бакмутом, горят здания

Украинские военные обещают защищать Пакмут

Обстановка в охваченном боевыми действиями городе «тяжелая».

КИЕВ, 8 марта (Рейтер). Глава российской группы наемников «Вагнер» заявил в среду, что ее силы полностью захватили восточную часть украинского города Багмут, сообщил генсек НАТО. иногда.

Если утверждение босса Вагнера Евгения Пригожина верно, то российские войска контролируют почти половину города в своем дорогостоящем стремлении одержать свою первую крупную победу за несколько месяцев.

Но среди руин одного из самых кровопролитных сражений годичного поля боя украинские защитники не устояли.

На прошлой неделе казалось, что они готовятся к тактическому отступлению из Бакмута, но украинские военные и политические лидеры сейчас держатся за свои посты и говорят о том, чтобы нанести как можно больше потерь русским.

В заявлении Генерального штаба ВСУ в среду утром говорится: «Противник, несмотря на значительные потери, продолжает наступление на город Бахмут».

Пригожин сказал, что его бойцы, которые руководили атакой русских на Пакмут, теперь захватили восточную часть города.

«Все к востоку от реки Пакмутка находится под контролем Вагнера», — говорится в телеграмме Пригожина.

Расположенная на краю Донецкой области, которая уже в значительной степени находится под российской оккупацией, река Бакмут разделяет ее пополам. Центр города находится на западном берегу реки.

Пригожин делал более ранние заявления об успехе, и Reuters не смогло проверить его последнее заявление.

Но в Стокгольме генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался пессимистично. Выступая перед встречей министров обороны Европейского союза, он сказал, что Россия бросает на войну больше войск.

«Они понесли огромные потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может пасть в ближайшие дни», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что это не обязательно станет поворотным моментом в войне, но «мы не должны недооценивать Россию и продолжать оказывать поддержку Украине».

Украинские военные заявили, что главная задача их войск в Пакмуте — нанести как можно больше потерь среди россиян и снизить их боеспособность.

Разрушенные города

Россия, которая утверждает, что аннексировала почти 20% территории Украины, говорит, что захват Пакмута станет шагом к захвату всего восточного промышленного региона Донбасса, включая Донецкую и Луганскую области.

Западные аналитики говорят, что «Пакмут» не имеет большой стратегической ценности, несмотря на то, что он стал опорой для президента Владимира Путина и его вооруженных сил после серии неудач в их так называемой «специальной военной операции» на Украине.

Потери России могут определить ход войны, говорит Киев, и ожидаются решающие сражения, когда погода улучшится и Украина получит военную помощь Запада, включая тяжелые боевые танки.

Боевые действия на востоке были самыми смертоносными и разрушительными с момента российского вторжения в феврале прошлого года, в результате чего имя Пакмута добавилось к списку разоренных городов, таких как Мариуполь, Северодонецк и Лисисанск.

Украинский военный беспилотник показал масштабы разрушений в Бахмуте, засняв охваченные пламенем квартиры и клубы дыма из жилых кварталов.

Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины, сказала, что менее 4000 мирных жителей, в том числе 38 детей, из довоенного населения в 70 000 человек остаются в городе, который сейчас в основном лежит в руинах после месяцев бомбардировок.

«Обстановка в городе сложная. Противник агрессивно атакует наши позиции. Однако успехов не добивается и несет большие потери», — говорится в видео, распространенном Госпогранслужбой, украинский пограничник.

«Город стоит, потому что Багмут был, есть и будет Украиной».

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что стратегия России на востоке Украины не включает контроль над остальной частью Донецка и Луганска.

«С точки зрения тактики — они понимают, что не могут двигаться вперед быстро, поэтому у них есть тактика — они продвигаются вперед, где могут. Если они видят где-то победу, они бросают на нее все», — сказал он. Об этом сообщило украинское телевидение.

Больше снарядов

В Стокгольме министры обороны ЕС встретились, чтобы обсудить дополнительные поставки оружия Киеву. Поставки боевых танков и артиллерийских орудий уже находятся в стадии разработки, но их эксплуатация на передовой может занять месяцы.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву срочно нужны массированные артиллерийские снаряды для начала общего наступления на российские военные.

Он призвал членов ЕС поддержать план Эстонии по совместным закупкам боеприпасов.

Украина сжигает снаряды быстрее, чем их производят ее союзники, и Резников сказал, что Киеву нужно 90 000–100 000 артиллерийских снарядов в месяц.

Он сказал, что поддерживает план Эстонии по объединению усилий стран ЕС, чтобы купить Украине 1 миллион 155-миллиметровых снарядов на сумму 4 миллиарда евро (4,22 миллиарда долларов) в этом году.

«Нам нужно двигаться вперед как можно быстрее», — сказал Резников журналистам перед встречей.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что потребуется время, чтобы увеличить возможности отрасли для удовлетворения высокого спроса.

Отчет бюро Рейтер; Ангус МакСван; Под редакцией Ника МакФи и Марка Хайнриха

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