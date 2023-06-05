Русско-украинская война: Бахмутская битва продолжается после российской «победы» с непрекращающимся давлением на Украину

Украинский солдат затыкает уши во время обстрела из миномета российских передовых позиций недалеко от Пахмута, Донецкая область, Украина. фото/AP

Наблюдая за изображениями с камеры беспилотника в небе, командир украинского батальона Олег Ширяев предупредил своих людей в близлежащих окопах, что российские войска продвигаются по полю к зарослям деревьев за городом Бахмут.

Командир 228-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в Харькове приказал минометной группе подготовиться. Цель заблокирована. Минометная труба взорвалась с громовым оранжевым взрывом, и взрыв проделал новую воронку на уже покрытом волдырями склоне холма.

«Мы продвигаемся вперед», — сказал Ширяев после того, как по крайней мере на одном снимке с беспилотника был виден сбитый российский истребитель. «Мы боремся за каждое дерево, каждую траншею, каждую землянку».

Украинские солдаты обнимаются перед отдыхом на линии фронта под Пахмутом в Донецкой области. фото/AP

Российские силы объявили о победе в восточном городе в прошлом месяце после самого продолжительного и кровопролитного сражения с начала полномасштабного вторжения в Украину 15 месяцев назад. Но украинские защитники вроде Ширяева не отступают. Вместо этого они наступают и продолжают сражаться со своих позиций на западной окраине Бахмута.

Отказ дает московским лидерам пищу для размышлений, прежде чем долгожданное украинское контрнаступление, похоже, обретет форму.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия стремилась создать впечатление спокойствия вокруг Бахмута, но на самом деле артиллерийский обстрел продолжался на уровне, аналогичном тому, который наблюдался в разгар битвы за контроль над городом. По ее словам, боевые действия переходят в новую фазу.

Бой не прекращался в районе Бахмута. «Это происходит, просто принимает разные формы», — сказала Маляр, надевая свою фирменную форму в интервью военному медиацентру в Киеве. Сейчас российские силы пытаются, но безуспешно, вытеснить украинских боевиков с «господствующих высот», возвышающихся над Бахмутом.

«Мы держим их очень крепко», — сказала она.

Вид с воздуха на поле боя под Бахмутом в Донецкой области, Украина. фото/AP

С точки зрения Кремля, территория вокруг Бахмута — лишь часть более чем 1000-километровой линии фронта, которую должна удерживать российская армия. Эта задача может усложниться из-за ухода наемников из частной военной подрядной группы Вагнера, которая помогла захватить город. Их заменят российские солдаты.

По словам официальных лиц, для украинских сил последние действия были авантюристическими — они пытались вырвать небольшие успехи у противника и занять стратегические позиции, в частности, с двух флангов на северо-западе и юго-западе, где действовала 3-я отдельная украинская штурмовая бригада.

Россия рассматривала захват Бахмута как частичную реализацию своих амбиций по контролю над восточным регионом Донбасса, промышленным центром Украины. Теперь его силам нужно было перегруппироваться, сменить бойцов и перевооружиться только для того, чтобы взять город под свой контроль. Малик Вагнер объявил об уходе после того, как признал потерю более 20 000 своих людей.

Девятимесячную борьбу с войсками Вагнера Маляр описывал почти экзистенциально: «Если бы они не были уничтожены при обороне Бахмута, можно представить, что все эти десятки тысяч продвинулись бы вглубь украинской территории».

Судьба Бахмута, который в основном лежит в руинах, в последние дни была омрачена ночными атаками на Киев, серией невостребованных ударов беспилотников под Москвой и растущими ожиданиями того, что украинское правительство попытается вернуть себе позиции.

Но битва за город все же могла иметь долгосрочные последствия. Москва максимально использовала свой захват, что подтверждается победой российских СМИ. Любой промах России станет политическим затруднением для президента Владимира Путина.

Майкл Кауфман из Центра военно-морской аналитики, американской исследовательской группы, отметил в подкасте на этой неделе, что победа ставит новые задачи перед задержанием Бахмута.

По мере отхода истребителей Вагнера, сказал Кауфманн, российские силы «становились все более стойкими в Бахмуте… и им было трудно защищаться». «Война на скалах», в интервью, опубликованном во вторник.

Украинские войска продолжают бои за город Бахмут, который, по утверждениям России, был захвачен в мае. рисунок / ап

Он добавил: «Так что они могут не удержать Бахмут, и, возможно, все это закончилось для них ничем».

Западный чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что российские воздушно-десантные войска активно участвуют в замене отбывающих войск Вагнера — шаг, «вероятно, противоречащий» воздушно-десантному командованию, которое рассматривает эту обязанность как дальнейшее подрыв своего «бывшего элитного» статуса. . «В армии.

Украинские силы захватили участки территории на флангах — по несколько сотен метров в день — для укрепления оборонительных рубежей и поиска возможностей отбить некоторые городские районы города, сказал украинский аналитик.

«Целью в Бахмуте является не сам Бахмут, который превратился в руины», — сказал по телефону военный обозреватель Роман Светан. Задача украинцев заключалась в том, чтобы удержать западные высоты и сохранить дугу обороны за пределами города.

В более широком смысле Украина хочет, чтобы российские силы перегрузили и перехватили инициативу перед контратакой — часть того, что военные аналитики называют «операциями по формированию», чтобы определить условия боевой обстановки и заставить противника перейти к обороне и отреагировать.

Сергей Черватый, представитель украинских сил на востоке, заявил, что стратегическая цель в районе Бахмута состоит в том, чтобы «сдержать врага и уничтожить как можно больше живой силы и техники», не допуская прорыва или маневра окружения России.

Аналитик Матье Полиг задался вопросом, сможет ли Бахмут извлечь уроки или значение для грядущей войны.

По его словам, важно военное превосходство, равно как и «информационное превосходство» — способность «создать уловку, скрыть свою силу, иметь возможность двигаться в тени».

Эта тактика «может определить, какая сторона получит преимущество, которое удивит другую и переломит ход войны», — сказал Полег, научный сотрудник программы России и Евразии аналитического центра Chatham House в Лондоне.