Рэпер With the Fat Boys был автором песен 52 – Deadline

По словам менеджера группы, принц Марке Ди, также известный как Марк Моралес, который, как известно, является участником ведущей хип-хоп-группы The Fat Boys, скончался в четверг. Ему было 52 года. Причина смерти не раскрывается.

«Навсегда в моем сердце. Принц Марке Ди был больше, чем просто рэпер. Режиссер Луи Грегори написал в Твиттере:« Он был одним из моих лучших друзей и моим самым близким другом ».« Мое сердце разбивается сегодня, потому что я потерял брата. Я всегда буду любить тебя, Марк, и дорожить всем, чему ты меня научил. Завтра твой день рождения, давай, старший брат “.

Марк Энтони Моралес объединился с Дарреном Робинсоном (The Human Beatbox) и Дэймоном Уимбли (Kool Rock Ski) в роли The Disco 3, а затем перешел на The Fat Boys. Они начали в 1983 году победой в шоу талантов Radio City Music Hall.

Они стали опорой раннего хип-хопа, так как они представили битбоксинг в мейнстриме и завершились выпуском платинового альбома 1987 года. раздавить И неотъемлемая роль в комедии Нарушения В том же году.

Среди его песен был “Jail House Rap”., «Вы это чувствуете?» И «The Fat Boys вернулись». Их самым большим музыкальным успехом стал раздавить Кавер на “Wipeout” с песнями Beach Boys, занявший 12 место в Billboard Hot 100. Позже была выпущена кавер-версия песни группы “развилась” С Chubby Checker от Снова сильно вернулся Он попал на 16 место в Hot 100.

Ди не закончил свою карьеру после Fat Boys. Он начал сольную карьеру, написал и продюсировал песни для Мэрайи Кэри, Дженнифер Лопес и Мэри Джей Блайдж, в том числе ее песню «True Love», которая является ее первой песней из десятки лучших. Самостоятельно, его альбом 1992 года свободный У него есть песня 1 в стиле R&B с “Swing My Way”.

Позже в своей карьере он стал популярным радиоведущим на WMIB в Майами, а также выступил на шоу Rock the Bells на SiriusXM. Принц Марке Д..

Questlove написал в Instagram: «В какой-то момент они были метафорически (без тяжелых шуток) величайшим исполнителем в хип-хопе». Как и в первом акте, который показал, что эта культура может иметь поистине интернациональную основу … их как должное. Они занимались рутинной работой и танцами, альбомы стали золотыми и платиновыми. Делайте фильмы, телепередачи и рекламу. Они впервые исследовали области, которые сегодня выглядят как «зеющие» во вторник.