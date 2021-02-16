Саймон Эшли играет во втором сезоне сериала “Бриджертон”

Лондон, Англия – 29 января: Саймон Эшли посещает концерт Данхилла и Дилана Джонса перед BAFTA в … [+] Дом Данхилла Бурдона 29 января 2020 года в Лондоне, Англия. (Фото Дэвида М. Беннета / Дэйва Беннета / Getty Images) Дэйв Беннетт / Getty Images



В конце первого сезона Netflix

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Эпоха Регентства Джаггернаута БриджертонВиконт Энтони Бриджертон (Джонатан Бейли) пообещал немедленно объявить о своих намерениях относительно своей новой жены. Теперь мы знаем, кто эта счастливица. Как первый упомянул к последняя датаСаймон Эшли (видно в Потому что ночь, половое воспитание) Сыграть новую женскую роль во втором сезоне знаменитой драмы эпохи Регентства, основанной на серии романов Джулии Куинн.

Когда было объявлено о продлении второго сезона – соответственно через сплетни в стиле леди Уистлдаун – Энтони Бриджертон был определен как тот, кто «намеревается доминировать в светском сезоне». Ожидаемым исходным материалом для предстоящего сезона станет вторая книга Куинн. Бриджертон серия, Виконт, который любил меня, Где он противостоит упрямому Энтони Кейт.

Но на самом деле есть одно существенное отличие. В отличие от книги Кейт Шеффилд, эта книга будет известна как Кейт Шарма, молодая женщина индийского происхождения. Это соответствует БриджертонОбязательства компании-дальтоника, которая предпочитает репрезентацию исторической достоверности. Эшли станет одним из нескольких новых участников актерского состава.

«У нас будет куча новых персонажей, – сказал Крис Ван Доусон, создатель и режиссер шоу. Сегодня с Ходой и Джиной В прошлом месяце пока анонсировали новый сезон. «У Энтони будет любовный интерес в следующем сезоне, и я думаю, он будет таким же всеобъемлющим, трогательным и красивым, как ожидали зрители первого сезона шоу». Ван Дузен делит исполнительные производственные обязанности с Shonda Rhimes и Betsy Beers из Shondaland.

в Опрос В «Entertainment Tonight» Билли хвалил талант Ван Дюзена, который сплетал несколько сюжетных линий из других книг сериала в этом сезоне.

«Я думаю, что Крис Ван Доусон обладает удивительной способностью воспринимать исключительные книги Джулии Куинн и ее удивительные миры, которые деликатно наполнили ее волнением и сексуальностью. И он выводит это на совершенно другой уровень. Итак, тот факт, что мы следим за поиском Энтони любовь показывает, что вы знаете, что определенное сходство обязательно будет “.

Что касается намеков на его возможное перерождение, Бейли добавил: «После прочтения второй книги, если Энтони встретит кого-нибудь, кто хотя бы наполовину так искусен, как Кейт Шеффилд, ему очень повезет».

Бриджертон Он стал хитом у поклонников по всему миру с момента его дебюта на прошлое Рождество. Благодаря своей недавней роли в драматической романтике сериал стал жемчужиной каталога Netflix, так как за первые четыре недели после его выхода в свет было поймано 82 миллиона домохозяйств по всему миру. Сейчас это самая крупная серия в потоковом сервисе, исключающая бывших чемпионов. волшебник На второе место (76 миллионов). Выставка также заняла первое место в 76 странах мира. Билли и Эшли сменят Реджи Джен Пейдж (Саймон, герцог Гастингс) и Фиби Дивинор (Дафна, герцогиня Гастингс), которые привлекли внимание мировой публики как центральные персонажи. В эти выходные на этой странице будет проводиться Saturday Night Live.

Производство во втором сезоне Бриджертон Его планируется начать весной этого года.