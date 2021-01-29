Самая большая касса всех времен развлекательная программа

Снимать дорогой фильм в Голливуде – это все равно что вести гигантский грузовой корабль сквозь грозу. На борту находятся сотни членов экипажа, каждый из которых выполняет определенную функцию. У штурвала корабля есть несколько капитанов, в том числе капитан (директор), которые все еще могут быть обязаны присутствующим властям. Как и в случае любого кризиса, напряженность накаляется, и мнения могут сходиться в отношении наилучшего курса действий. При такой большой турбулентности и стольких ставках на карту может показаться чудом, когда корабль достигает пункта назначения целым и невредимым.

Сложены Это дань уважения случаям, когда автомобили с большим бюджетом не доставляют грузы, что является самым крупным взрывами в прокате за все время. с помощью Числа В качестве источника данных рейтинги составляются только на основе мировых кассовых сборов и не включают видео или другие розничные продажи. Также обратите внимание, что для этой истории учитывались только первые 1000 фильмов с наибольшим заявленным бюджетом, и цифры были скорректированы с учетом инфляции.

Иногда легко определить, где все пошло не так. Возможно, за сюжетом было трудно следить, или возникли неожиданные препятствия, которые потребовали серьезных изменений, таких как привлечение нового режиссера или необходимость переделывать главную роль. Даже суперзвезды режиссера и актрисы не всегда достаточно, чтобы предотвратить провал в прокате. Самым большим провалом в этом списке стал талантливый и популярный актерский состав, но фильм потерял около 134 миллионов долларов.

Читайте дальше, чтобы узнать, какие два фильма основаны на романах Майкла Крайтона, а какие два фильма Кевина Костнера попали в этот список. Без лишних слов, вот самые большие кассовые сборы всех времен – посмотрите, сможете ли вы вспомнить, чтобы видели какую-либо из них в кинотеатрах.

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