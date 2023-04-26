Самая горячая часть нового Lamborghini Revuelto? личность. — Арс Техника

Десять лет назад тогдашняя «святая троица» суперкаров открыла новую эру производительности, показав миру, что электрификация предназначена не только для водителей, желающих протянуть милю. В том же году Ferrari, Porsche и McLaren дебютировали с гибридными автомобилями ограниченного тиража, которые информировали о том, что вскоре произойдет для каждого бренда, причем три электрона охватывают двигатели по крайней мере одного из их серийных автомобилей.
Имя Lamborghini почти не упоминалось в обсуждениях гибридных суперкаров, и, хотя компания на протяжении многих лет дразнила нас своими электрифицированными возможностями, она была счастлива позволить своим двигателям V10 и V12 говорить за себя. Теперь двигатели V10 кричат на закате, и Lamborghini находится на пороге нового электрифицированного будущего, которое начинается с Revuelto, замены V12 Aventador и первого серийного гибрида бренда.
Во время Нью-Йоркского международного автосалона 2023 года у Арса была возможность познакомиться с Revuelto вблизи и поговорить с техническим директором Lamborghini. Реувен Мор О развитии автомобиля, его проблемах и о том, чего ожидать от Lamborghini в будущем.
Revuelto — чистое продолжение долгоживущего Aventador, и он находится на вершине модельного ряда Lamborghini. В своем последнем воплощении Aventador оснащен 6,5-литровым двигателем V12 мощностью до 770 л.с. (574 кВт). На смену Revuelto приходит совершенно новый двигатель V12, который легче и мощнее силовой установки Aventador.
Самостоятельно новый 6,5-литровый атмосферный двигатель развивает мощность 814 л.с. (607 кВт). Это в сочетании с гибридной системой, состоящей из батареи на 3,8 кВтч и трех электродвигателей. Два двигателя расположены на передней оси, а третий спрятан внутри новой восьмиступенчатой коробки передач Revuelto с двойным сцеплением. Наконец, Revuelto снижает мощность на 1001 л.с. (746 кВт) и около 783 фунт-футов (1061 Нм) на все четыре колеса.
Сразу же Lamborghini дает понять, что V12 остается центром флагманского суперкара. Вместо того, чтобы делать то же самое с меньшими ресурсами, как это делали другие разработчики высокопроизводительных автомобилей, система электрификации предназначена для расширения и без того значительных возможностей двигателя V12. «Мы хотели сохранить и даже улучшить эмоции от нашего безнаддувного двигателя V12», — сказал Мор Ars. «Это был наш приоритет номер один».
«А во-вторых, конечно, мы хотели бы вывести машину на новый уровень производительности», — продолжил он. «Больший рабочий объем не имеет смысла, потому что у нас уже есть 6,5 литров … Вы можете использовать нагнетатель или турбокомпрессор, но тогда мы полностью потеряем характер этой машины, [and that] Это был не вариант».
Как Lamborghini определяет важнейший характер V12? «Есть две вещи, — сказал Мор. «Во-первых, это звук, который нравится всем. Мы много работали над улучшением крещендо, особенно если вы переходите на действительно высокие обороты. Второе, над чем мы много работали, — это взаимодействие, потому что это самое большое преимущество. этой трансмиссии».
Далее Мур объяснил, как реактивность двигателя — отсутствие турбо-задержки или нагнетателя — в сочетании с электронными силовыми агрегатами обеспечивают Revuelto производительность суперкара, которую покупатели и поклонники Lamborghini ожидают от преемника Aventador. «Поэтому мы очень рано пришли к выводу, что использование подключаемого гибрида было лучшим вариантом. Мы хотели всегда использовать его с самого начала как гибрид с настоящей производительностью, а не как гибрид с ограниченным радиусом действия».
Фактически, этот аспект является евангелием, которое в последнее время проповедуют производители гибридных спортивных автомобилей. В то время как недавние образцы, такие как McLaren Artura и Ferrari 296 GTS, используют двигатели меньшего размера по причинам, в том числе по выбросам CO2.2 В соответствии с требованиями по выбросам гибридная система остается предпочтительным дополнением двигателя внутреннего сгорания. Да, есть преимущества, такие как более короткие круги в режимах только для электромобилей и небольшое расширение диапазона, но они скорее побочные эффекты, чем функции. Короче говоря, Lamborghini Revuelto — это не обычный гибрид, и его преимущества не исчезнут после того, как разрядится аккумулятор, даже если вам удастся это сделать.
«Прежде всего, мы выбрали аккумулятор настолько большой, насколько это необходимо для повышения производительности, но как можно меньшего размера, чтобы избежать дополнительного веса», — пояснил Мур. «Второй шаг — выбор наилучшего восстановления, которое вы можете получить. Мы много работали над возможностями восстановления, потому что мы не только используем переднюю ось в качестве регенерации. Таким образом, у нас есть регенерация с торможением, но мы также используем электронный двигатель на задняя часть для восстановления, потому что обычно, если у вас есть вмешательство контроля тяги, вы отключаете двигатель.В этом случае мы тормозим двигатель с помощью электродвигателя, а также восстанавливаем мощность.
«В-третьих, необходимо правильно управлять потоком энергии в автомобиле», — сказал Мор. «Вы следите за тем, чтобы аккумулятор этого автомобиля более или менее никогда не разряжался. Если вы попробуете полностью электрический, вы можете запустить аккумулятор разряженным, но тогда у нас есть режим перезарядки, и в течение пяти-восьми минут, в зависимости от вашего стиля вождения. , Аккумулятор заряжен до 80 процентов, поэтому даже если вы едете по гоночной трассе, вы не сможете [fully] Разряд батареи.
Как и следовало ожидать, при разработке совершенно нового гибридного автомобиля с нуля возникали неизбежные проблемы. Помимо типичных инженерных задач, связанных с разработкой нового монокока, шасси и коробки передач, существует разработка сильно модифицированного двигателя и добавление новой системы с традиционно тяжелыми компонентами. «[We worked] Насколько это возможно, чтобы избежать такого рода негативного влияния веса. Вы не можете полностью избежать этого, потому что это физика», — сказал Мор.
Lamborghini также стремилась избежать ошибок, допущенных некоторыми из ее конкурентов. Мур продолжил: «Вещь, которую некоторые люди действительно недооценивают, это … у вас четкий, естественный, предсказуемый характер для автомобиля». «Потому что, если у вас есть такой уровень свободы в трансмиссии и всех системах шасси, вы также можете уничтожить многих персонажей на этапе применения. Некоторые автомобили на рынке, если вы управляете ими, и они приближаются к пределу , вы понимаете, что есть своего рода непоследовательность или иногда какое-то искусственное поведение. Лично я ненавижу это, и поэтому я работаю над многими из этих вещей. И это требует больше усилий, чем если бы у вас была стандартная система привода».
Также само собой разумеется, что все эти усилия были не напрасны. Преимущества перевешивают — в буквальном смысле — отрицательные аспекты.
«Самый большой недостаток безнаддувного двигателя заключается в том, что у вас нет мгновенного крутящего момента», — объяснил Мур. И сейчас [with the Revuelto], вы получаете мгновенный крутящий момент новых компонентов, а затем вы получаете эмоциональный, быстрый взрыв безнаддувного двигателя. Это делает трансмиссию в данной конфигурации поистине уникальной.
«Когда вы говорите о машине такого размера, если вам нужна отличная управляемость, это дополнительный шанс получить машину бесплатно. [power] Распределение — действительно совершенно свободное, от задней оси к передней оси — распределение крутящего момента — это большой плюс», — сказал он.
В результате должна получиться более точная и эффективная система распределения крутящего момента, чем когда-либо прежде в Lamborghini. Это то, чего мы не узнаем наверняка, пока не получим реальное время на колесе. На бумаге результаты выглядят многообещающе. Lamborghini заявляет, что Revuelto способен разгоняться от 0 до 60 всего за 2,5 секунды и развивает максимальную скорость 217 миль в час (350 км/ч).
«Большой, если это правда», — говорят они.
С точки зрения того, что Revuelto означает для остальной части линейки Lamborghini, Мор считает, что начинать с флагманов Lamborghini — это лучший способ установить ориентир.
Он сказал: «С моей точки зрения, правильно начинать с подхода сверху вниз, потому что тогда вы начинаете со своей кульминации — и это [V12 model] Это определенно был наш звездный час. Это не производная и не машина начального уровня. Подчеркивание преимуществ этой технологии — наша флагманская программа. Это был наш подход, и если вы посмотрите на техническую сложность трансмиссии, в конце концов, это действительно суперкар».
На самом деле, электрифицированные быки уже вышли за ворота, и гибридный внедорожник Urus с высокими характеристиками, вероятно, появится раньше, чем позже, в то время как генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн подтвердил подключаемый гибрид для замены уходящего Huracan с двигателем V10.
Будучи моделью 2024 года, этот суперкар, скорее всего, попадет к покупателям в конце этого года. Первые новые Revuelto стоимостью более 600 000 долларов уже были куплены верными Lambo, самыми невидимыми. Учитывая успех и долговечность Aventador и его многочисленных модификаций, они обязательно оправдают свои деньги.
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