Самая горячая часть нового Lamborghini Revuelto? личность. — Арс Техника

Десять лет назад тогдашняя «святая троица» суперкаров открыла новую эру производительности, показав миру, что электрификация предназначена не только для водителей, желающих протянуть милю. В том же году Ferrari, Porsche и McLaren дебютировали с гибридными автомобилями ограниченного тиража, которые информировали о том, что вскоре произойдет для каждого бренда, причем три электрона охватывают двигатели по крайней мере одного из их серийных автомобилей.

Имя Lamborghini почти не упоминалось в обсуждениях гибридных суперкаров, и, хотя компания на протяжении многих лет дразнила нас своими электрифицированными возможностями, она была счастлива позволить своим двигателям V10 и V12 говорить за себя. Теперь двигатели V10 кричат ​​на закате, и Lamborghini находится на пороге нового электрифицированного будущего, которое начинается с Revuelto, замены V12 Aventador и первого серийного гибрида бренда.

Во время Нью-Йоркского международного автосалона 2023 года у Арса была возможность познакомиться с Revuelto вблизи и поговорить с техническим директором Lamborghini. Реувен Мор О развитии автомобиля, его проблемах и о том, чего ожидать от Lamborghini в будущем.

Revuelto — чистое продолжение долгоживущего Aventador, и он находится на вершине модельного ряда Lamborghini. В своем последнем воплощении Aventador оснащен 6,5-литровым двигателем V12 мощностью до 770 л.с. (574 кВт). На смену Revuelto приходит совершенно новый двигатель V12, который легче и мощнее силовой установки Aventador.

Самостоятельно новый 6,5-литровый атмосферный двигатель развивает мощность 814 л.с. (607 кВт). Это в сочетании с гибридной системой, состоящей из батареи на 3,8 кВтч и трех электродвигателей. Два двигателя расположены на передней оси, а третий спрятан внутри новой восьмиступенчатой ​​коробки передач Revuelto с двойным сцеплением. Наконец, Revuelto снижает мощность на 1001 л.с. (746 кВт) и около 783 фунт-футов (1061 Нм) на все четыре колеса.

Сразу же Lamborghini дает понять, что V12 остается центром флагманского суперкара. Вместо того, чтобы делать то же самое с меньшими ресурсами, как это делали другие разработчики высокопроизводительных автомобилей, система электрификации предназначена для расширения и без того значительных возможностей двигателя V12. «Мы хотели сохранить и даже улучшить эмоции от нашего безнаддувного двигателя V12», — сказал Мор Ars. «Это был наш приоритет номер один».

«А во-вторых, конечно, мы хотели бы вывести машину на новый уровень производительности», — продолжил он. «Больший рабочий объем не имеет смысла, потому что у нас уже есть 6,5 литров … Вы можете использовать нагнетатель или турбокомпрессор, но тогда мы полностью потеряем характер этой машины, [and that] Это был не вариант».