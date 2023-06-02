Самогон, балалайка и домашний кенгуру — все отвергнуто

Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный опубликовал в пятницу выдержки из своей переписки с начальниками тюрем, в которых подробно описал свои циничные требования таких вещей, как бутылка самогона, балалайка и даже кенгуру. Его просьбы были отклонены.

Ответы тюремных чиновников, по-видимому, опубликованные его командой в его аккаунте в социальной сети, пришли после того, как с лета прошлого года он провел почти 180 дней в одиночной камере в исправительной колонии № 6 во Владимирской области к востоку от Москвы.

Навальный, 46 лет. Он отбывает девятилетний срок После того, как его признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду, обвинения, по его словам, были сфабрикованы в связи с его попытками разоблачить коррупцию в официальных кругах и организовать антикремлевские акции протеста. Он был арестован в январе 2021 года по возвращении в Москву после выздоровления в Германии от отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвинил Кремль.

«Когда сидишь в изоляции от наказания и мало развлекаешься, можно наслаждаться перепиской с администрацией», — написал Навальный.

Среди его отклоненных просьб: дать заключенному в соседней камере громкоговоритель, «чтобы он мог кричать громче», и наградить другого заключенного, «убившего человека голыми руками», высшим разрядом по карате.

Ему также отказали из-за его просьб о слизи, табаке, самокрутках и балалайке. Но особое неудовольствие Навальный выразил по поводу отказа администраторов разрешить ему держать в камере кенгуру. Политик сообщил, что заключенные могут держать домашнее животное, если это разрешает администрация тюрьмы.

«Я буду продолжать бороться за свое неотъемлемое право на владение кенгуру», — саркастически написал Навальный в своем посте в социальной сети.

В воскресенье Навальный отметит свое 47-летие, и его команда призывала к акциям протеста в его поддержку.

Московский суд Назначить дату слушания 6 июня На новом судебном процессе над Навальным по обвинению в экстремизме, который может оставить его в тюрьме на 30 лет. Он также сказал, что следователь сказал ему, что он также предстанет перед военным судом по обвинению в терроризме, который может быть приговорен к пожизненному заключению.

История продолжается

Новые обвинения прозвучали на фоне подавления российскими властями инакомыслия на фоне боевых действий на Украине, которые Навальный подверг резкой критике.

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Автор Associated Press Элиз Мортон в Лондоне внесла свой вклад.