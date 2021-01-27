Самое активное извержение вулкана в Индонезии: NPR

Переключить подпись Агунг Суприянто / AFP через Getty Images Агунг Суприянто / AFP через Getty Images

Гора Мерапи, самый активный вулкан Индонезии, изверглась в среду, извергнув реку лавы в гору внизу и втянув газ в небо.

Извержение вулкана вызвало самый продолжительный поток лавы с момента повышения уровня опасности до Мерапи в ноябре, сообщил Associated Press Ханек Хамида, руководитель Центра вулканологии и геологической опасности Джокьякарты. Сообщалось, что звуки взрыва были слышны примерно в 18 милях от города.

Переключить подпись Агунг Суприянто / AFP через Getty Images Агунг Суприянто / AFP через Getty Images

Вулкан высотой 9737 футов расположен на густонаселенном острове Ява, недалеко от древнего города Джокьякарта. В последнее время оно часто извергалось, заставляя местных чиновников и жителей, живущих поблизости, насторожиться.

В ноябре местные власти эвакуировали почти 2000 человек, проживающих в горных районах Явы, Магеланге и Соломоне после извержения Мерапи. Ранее в этом месяце власти эвакуация Более 500 человек находятся в Магеланге после того, как вулкан выпустил облака горячего пепла.

До 5:30 утра по восточному стандартному времени жителей не эвакуировали, но власти Индонезии внимательно следят за активностью вулканов. Людей попросили держаться подальше от трехмильной опасной зоны вокруг кратера.

Последнее крупное извержение вулкана Мерапи в 2010 году унесло жизни 347 человек.

Переключить подпись Джули Нугрохо / Информационное агентство Синьхуа / Getty Images

Индонезия, архипелаг с населением 270 миллионов человек, расположена вдоль Тихоокеанского «Огненного кольца», серии сейсмических разломов в форме подковы вокруг океана. Это место делает страну уязвимой для землетрясений, вулканической активности и цунами.

В августе индонезийская гора Синабунг, расположенная на острове Суматра, снаряд Столб пепла в нескольких километрах в небе представляет опасность для здоровья и создает опасность для полета в течение нескольких дней.

Серия извержений вулкана Анак Кракатау в 2018 году, которая также вызвала смертоносное цунами, нанесла огромный ущерб и вынужденный Власти перенаправляют рейсы.