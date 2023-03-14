Самый тяжелый гитарный звук 2023 года? Фанаты Distortion обязательно должны увидеть это живое выступление на потрясающих студийных площадках России.

Майк Салливан из «Русских кругов»

В прошлом году российские автодромы развязали прогноз, их самый тяжелый альбом. Но даже по этим стандартам чикагская студия Audiotree понятия не имела, что их ждет, когда трио появилось на концерте из трех песен.

25-минутное видео, перемежающееся отрывками из интервью, предлагает редкий интимный взгляд на душераздирающие атаки пост-металла Майка Салливана, Брайана Кука и Дэйва Торнкранца, представленные в трех прогноз Треки: предательствоИ канал, трубка или канал И прогноз Сам.

Музыка потрясающая, но тон Салливана еще более потрясающий: агрессивный соул-тон, сохраняющий ясность, но не теряющий своей металлической остроты.

Это поистине удивительная природная сила и, следовательно, звук, который можно воспроизвести только при очень большой громкости. «Во время саундчека усиление буквально потрясло студию», — рассказывает Audiotree в описании видео. «Трудно передать, насколько громко может звучать эта группа, не стоя прямо в комнате».

За усилители отвечает тройка Hiwatt — две головы по 100 Вт и 50 Вт. комбо — Скользите через два 4×12 и кабину 2×12. Мульти-усилитель способствует стереофоническому распространению непроницаемой Стены Звука Салливана, в то время как высокая мощность обеспечивает максимальный запас мощности при повторении, предотвращая превращение слоев в кашу.

И все же, несмотря на все эти размеры, Салливан полагается на это. педали искажения За его Dunable Gnarwhal, который свидетельствует о том, насколько хороши наши стомпбоксы в наши дни.

Friedman BE-OD Deluxe делает здесь большую часть тяжелой работы, немного подтягивая с помощью Maxon Apex808, и, если мы не ошибаемся, Джексон Аудио Оптимист. Спорим, Кори Вонг не ожидал, что его фирменная педаль будет использоваться в пост-дэт-метале.

Майк Салливан из «Русских кругов»

Мысли Салливана о тоне философские и основаны на сотрудничестве — возможно, поэтому его вокал так хорошо сочетается с яростным голосом Брайана Кука. бас учреждение.

«Тон подобен цвету: нет плохого цвета», — сказал Салливан. Рассказывать Гитарный мир в прошлом году. «Нет плохого тона, это просто то, как эти ноты складываются вместе. Худшая из всех нот может усилить более мистическую, густую ноту. То есть традиционную «хорошую» ноту. Они могут идеально гармонировать в миксе. «

Здесь нет никаких аргументов — хотя мы не уверены, что когда-либо слышали плохую ноту от Салливана, особенно когда он раскачивает студии и трясет грудной клеткой.