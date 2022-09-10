Сбербанк России позволяет пользователям выпускать NFT на своей блокчейн-платформе

Один из крупнейших российских банков, Сбербанк, осознал текущий спрос на невзаимозаменяемые токены или NFT и теперь хочет разрешить пользователям выпускать их на своей блокчейн-платформе. Фонд также планирует сотрудничать с арт-площадками и галереями по всей стране.

Сбербанк предложит клиентам доступ к монетным дворам NFT

Опция, позволяющая пользователям выпускать собственные взаимозаменяемые токены, должна появиться на блокчейн-платформе Сбербанка в четвертом квартале года, сообщил вице-президент банка Анатолий Попов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Топ-менеджер добавил, что российский банковский гигант планирует сотрудничать в проектах с арт-платформами, галереями и потенциальными спортивными организациями для выпусков NFT, связанных с играми и соревнованиями.

Цитируемый крипто-страницей ведущего российского портала деловых новостей РБК, Попов отметил, что это новинка для банка, который сначала проведет некоторые тесты. Он добавил, что на начальном этапе сервис будет ограничен из-за необходимости модерировать контент.

Сбербанк, крупнейший российский банк по размеру активов, создал свою блокчейн-платформу в марте этого года после получения одобрения Центрального банка России на выпуск цифровых финансовых активов. Платформа в настоящее время открыта только для юридических лиц, но в последнем квартале 2022 года частные лица также получат доступ и смогут выпускать, покупать и продавать цифровые финансовые активы (ЦФА).

Примерно через месяц компаниям была предоставлена ​​возможность выпускать ТФО, удостоверяющие денежные требования, приобретать активы, предлагаемые на платформе, и совершать с ними иные операции, разрешенные действующим законодательством РФ. Закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу в январе 2021 года. Московская биржа готовится к листингу ЦФА до конца этого года.

Хотя спрос на NFT ограничен, признал Попов, отметив, что россияне успешно размещают цифровые активы на зарубежных платформах. Он также указал, что запуск NFT вызывает множество вопросов, на которые необходимо ответить, включая контент, представленный токенами.

Россия еще не полностью регулирует криптовалюты, так как действующее законодательство в основном распространяется на валюты с эмитентами. Новый закон о «цифровой валюте» будет рассмотрен Государственной Думой, нижней палатой парламента, в ближайшие месяцы. В то время как большинство государственных органов согласны с тем, что российский рубль должен быть единственным законным платежным средством в стране, все чаще звучат призывы легализовать использование децентрализованных цифровых валют во внешней торговле.

Ожидаете ли вы, что другие финансовые институты в России будут предлагать своим клиентам услуги NFT? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев, журналист из технически подкованной Восточной Европы, любит цитату Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, что я есть, и более того, я есть». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.



Вспомогательные средства изображения: Shutterstock, Pixabe, WikiCommons, EO

Отказ: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение купить или продать, а также не рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Биткойн.com Не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или доверием к любому контенту, продуктам или услугам, упомянутым в этой статье.