Сдача фатализму контролирует разбомбленный российский приграничный город Белгород

Марина Сабрикина подумывала покинуть приграничный российский город Белгород, но, в конце концов, несмотря на бомбежки, рейды и страх, говорит, что остается.
«Мы к этому привыкли», — сказал 34-летний менеджер по продажам AFP.
В понедельник Белгородская область стала свидетелем крупнейшего вооруженного вторжения России с территории Украины с момента начала наступления Москвы в феврале 2022 года.
Бомбардировки и беспилотники были частью наступления, которое вызвало вопросы о прочности пограничной обороны России.
Жители нескольких приграничных населенных пунктов бежали, а армия и силы безопасности задействовали боевые самолеты и артиллерию, чтобы остановить налеты.
В областной столице, также называемой Белгородом, в 40 километрах (25 милях) от Украины нет никаких признаков паники, несмотря на частые обстрелы и удары беспилотников, которые наносились сюда в течение последних нескольких месяцев.
«Новости действительно тревожные, мы обеспокоены», — говорит Сабрыкина. Забастовки «происходят каждый день, который мы можем слышать».
«Даже если это было страшно, мы к этому привыкли», — добавляет она.
24-летний Виктор Круглов, работающий в интернет-магазине, говорит, что тоже думал об отъезде из Белгорода из-за частых взрывов.
«Но если это твоя судьба, куда бы ты ни пошел, что случится, то случится».
-‘Что мы можем сделать?’ —
Фатализм, кажется, является доминирующей силой в городе. Хотя некоторые люди признают некоторую тревогу, признаков паники нет.
В центре города нет военного присутствия или даже сильного присутствия полиции.
Центр города полон беззаботными людьми, греющимися на солнышке в парках и на берегу реки Выселки, магазины битком набиты, а на террасах кафе кипит работа.
84-летняя учительница на пенсии Римма Малиева больше всего переживает за свою собаку, которая волнуется, когда над головой пролетают военные вертолеты или раздаются взрывы.
Она объяснила: «Он бегает повсюду, не зная, куда идет. Собаки боятся громких звуков, особенно когда в дело вступают (российские) зенитные орудия. Так что его больше всего боятся».
«Что касается нас, что мы можем сделать? Мы просто кричим «О!» и «Ах!». Что это изменит? «
За ней, на фасаде здания, белая стрелка указывает путь к ближайшему бомбоубежищу, напоминание о реальности бушующего конфликта.
Наряду с призывными плакатами по городу были расклеены изображения «Героев России», воинов, погибших в боях на Украине.
Эти символы конфликта смешиваются с советскими красными звездами и изображениями Второй мировой войны, оставшимися от годовщины победы над фашистской Германией 9 мая.
Еще свежи воспоминания о Великой Отечественной войне в регионе, где в 1943 году произошли одни из крупнейших в истории танковых сражений. Белгород был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны.
— Украинцы не дураки —
Галина, 74-летняя пенсионерка, прожившая в Белгороде 50 лет, говорит, что до сих пор удивляется тому, что десятки боевиков смогли проникнуть в Россию из Украины.
«Странно, — сказала она, — и обычно вползают небольшие группы. Но это была довольно большая группа».
«Неважно… им отказали, а некоторых отправили за границу».
Галина сказала, что доверяет президенту Владимиру Путину.
Большинство местных жителей, опрошенных AFP, сказали, что они доверяют властям в устранении недостатков, выявленных в ходе последнего рейда.
Украинцы «не дураки, их все время проверяют», — сказал 41-летний строитель Евгений Шейкен.
Вторжение было «скорее всего, своего рода проверкой. Похоже, в российской обороне есть дыра».
Он рассчитывает на то, что власти заполнят образовавшуюся пустоту.
Конечно, этого не должно было случиться… Будет проделана серьезная работа «для улучшения ситуации с безопасностью».
Но Шейхин уверял, что уезжать из этого района не планирует и готов «защищать» город в случае необходимости.
бур / лч / бп / бур / пвх
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».