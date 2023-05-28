Сдача фатализму контролирует разбомбленный российский приграничный город Белгород

В российском приграничном городе Белгороде нет признаков паники, несмотря на крупное вооруженное вторжение с Украины.

Марина Сабрикина подумывала покинуть приграничный российский город Белгород, но, в конце концов, несмотря на бомбежки, рейды и страх, говорит, что остается.

«Мы к этому привыкли», — сказал 34-летний менеджер по продажам AFP.

В понедельник Белгородская область стала свидетелем крупнейшего вооруженного вторжения России с территории Украины с момента начала наступления Москвы в феврале 2022 года.

Бомбардировки и беспилотники были частью наступления, которое вызвало вопросы о прочности пограничной обороны России.

Жители нескольких приграничных населенных пунктов бежали, а армия и силы безопасности задействовали боевые самолеты и артиллерию, чтобы остановить налеты.

В областной столице, также называемой Белгородом, в 40 километрах (25 милях) от Украины нет никаких признаков паники, несмотря на частые обстрелы и удары беспилотников, которые наносились сюда в течение последних нескольких месяцев.

«Новости действительно тревожные, мы обеспокоены», — говорит Сабрыкина. Забастовки «происходят каждый день, который мы можем слышать».

«Даже если это было страшно, мы к этому привыкли», — добавляет она.

24-летний Виктор Круглов, работающий в интернет-магазине, говорит, что тоже думал об отъезде из Белгорода из-за частых взрывов.

«Но если это твоя судьба, куда бы ты ни пошел, что случится, то случится».

-‘Что мы можем сделать?’ —

Фатализм, кажется, является доминирующей силой в городе. Хотя некоторые люди признают некоторую тревогу, признаков паники нет.

В центре города нет военного присутствия или даже сильного присутствия полиции.

Центр города полон беззаботными людьми, греющимися на солнышке в парках и на берегу реки Выселки, магазины битком набиты, а на террасах кафе кипит работа.

84-летняя учительница на пенсии Римма Малиева больше всего переживает за свою собаку, которая волнуется, когда над головой пролетают военные вертолеты или раздаются взрывы.

Она объяснила: «Он бегает повсюду, не зная, куда идет. Собаки боятся громких звуков, особенно когда в дело вступают (российские) зенитные орудия. Так что его больше всего боятся».

История продолжается

«Что касается нас, что мы можем сделать? Мы просто кричим «О!» и «Ах!». Что это изменит? «

За ней, на фасаде здания, белая стрелка указывает путь к ближайшему бомбоубежищу, напоминание о реальности бушующего конфликта.

Наряду с призывными плакатами по городу были расклеены изображения «Героев России», воинов, погибших в боях на Украине.

Эти символы конфликта смешиваются с советскими красными звездами и изображениями Второй мировой войны, оставшимися от годовщины победы над фашистской Германией 9 мая.

Еще свежи воспоминания о Великой Отечественной войне в регионе, где в 1943 году произошли одни из крупнейших в истории танковых сражений. Белгород был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны.

— Украинцы не дураки —

Галина, 74-летняя пенсионерка, прожившая в Белгороде 50 лет, говорит, что до сих пор удивляется тому, что десятки боевиков смогли проникнуть в Россию из Украины.

«Странно, — сказала она, — и обычно вползают небольшие группы. Но это была довольно большая группа».

«Неважно… им отказали, а некоторых отправили за границу».

Галина сказала, что доверяет президенту Владимиру Путину.

Большинство местных жителей, опрошенных AFP, сказали, что они доверяют властям в устранении недостатков, выявленных в ходе последнего рейда.

Украинцы «не дураки, их все время проверяют», — сказал 41-летний строитель Евгений Шейкен.

Вторжение было «скорее всего, своего рода проверкой. Похоже, в российской обороне есть дыра».

Он рассчитывает на то, что власти заполнят образовавшуюся пустоту.

Конечно, этого не должно было случиться… Будет проделана серьезная работа «для улучшения ситуации с безопасностью».

Но Шейхин уверял, что уезжать из этого района не планирует и готов «защищать» город в случае необходимости.

бур / лч / бп / бур / пвх