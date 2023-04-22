Сделка по зерну в Черном море может начать закрываться на следующей неделе раньше «ожидаемого» закрытия

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) — Сделка, разрешающая безопасный экспорт украинского зерна из Черного моря, может начать давать сбои на следующей неделе после того, как Россия заявила, что не одобрит строительство новых судов, если ее операторы не обеспечат транзит до 18 мая. дата закрытия». … «.

Россия решительно заявила, что не допустит, чтобы экспортная сделка Украины по Черному морю, согласованная в июле прошлого года, продолжалась после 18 мая, поскольку список требований по содействию ее экспорту зерна и удобрений не был выполнен.

Согласно выдержке из письма, с которым ознакомилось агентство Reuters, Россия заявила, что «исходя из предполагаемой даты закрытия инициативы (18 мая)» любая дальнейшая регистрация новых судов будет происходить только «после получения гарантий от судовладельцев на завершение их участия». в инициативе» к 18 мая.

«Это позволит избежать коммерческих потерь и предотвратить потенциальные риски безопасности», — предупредила Россия в письме.

В соответствии с соглашением Объединенный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, в состав которого входят представители России, Украины, Турции и ООН, дает согласие на участие судов в сделке.

Затем эти суда инспектируются официальными лицами ОКК вблизи Турции, прежде чем отправиться в украинский порт на Черном море по морскому гуманитарному коридору, чтобы забрать свой груз и вернуться в турецкие воды для окончательной проверки.

Согласно общедоступным данным СКК, в среднем в апреле внешняя проверка проводилась на 21 день позже, чем внутренняя проверка.

Неясно, объясняет ли Россия «участие в инициативе» тем, что корабль должен завершить окончательную инспекцию до 18 мая, или ему просто нужно выйти из морского гуманитарного коридора до 18 мая.

Если судно должно пройти окончательную инспекцию к этой дате, это означает, что со следующей недели Россия может не одобрить транзит новых судов по соглашению.

Представительство России при ООН в Нью-Йорке направило запрос о комментариях в Москву. Должностные лица российской Совместной комиссии направили письмо в ООН в среду.

В ООН отказались комментировать российское письмо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке в понедельник и обсудить будущее сделки по экспорту зерна из Украины.

Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в сделке, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, который, по словам представителей ООН, усугубился вторжением России в Украину, самой смертоносной войной в Европе со времен Второй мировой войны.

Чтобы убедить Россию разрешить Украине возобновить экспорт зерна из Черного моря, в июле было заключено отдельное трехлетнее соглашение, в котором Организация Объединенных Наций согласилась помочь России экспортировать продовольствие и удобрения.

Репортаж Мишель Николс; Монтаж Джонатан Отис

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