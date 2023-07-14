Сдерживание и безопасность необходимы, чтобы избежать новой Украины – посол Франции

Тайбэй, 14 июля (CNA) Представитель Франции на Тайване Жан-Франсуа Касабон-Масонав заявил в пятницу, что «сильное и твердое сдерживание» и ежедневные усилия по обеспечению безопасности необходимы для предотвращения того, чтобы российская агрессия в Украине была замечена где-либо еще.

Касабон-Масонав сделал комментарий на праздновании национального дня Франции, известного как День взятия Бастилии, в Тайбэе, не вдаваясь в подробности.

Он сделал свое замечание расплывчатым, похвалив Тайвань и Францию, а также их союзников и партнеров за работу во имя мира, стабильности и статус-кво.

Далее он рассказал о сотрудничестве Тайваня и Франции в сфере развлечений, инноваций и продвижения прав человека, но сказал, что «мы должны идти дальше», сославшись на науку, промышленное развитие и инкубацию талантов в качестве других областей, в которых можно углубить связи.

Ожидается, что Касабонн-Масоннав, занимавший должность главы французского офиса в Тайбэе с сентября 2019 года, покинет эту должность в конце июля.

Ни бюро, представляющее интересы Парижа в Тайване в связи с отсутствием дипломатических отношений, ни министерство иностранных дел Тайваня официально не объявили о замене Касабона-Масонава.

14 июля: Тайваньский художник представляет каллиграфию французскому правительству.

Между тем, вице-премьер Чэн Вэнь-цунь (鄭文燦) заявил на мероприятии, что Тайвань и Франция являются важными партнерами в торговле, научных исследованиях, культуре и образовании.

Продолжающееся распространение авторитаризма представляет собой «серьезную угрозу» международному порядку, основанному на правилах, сказал Ченг, добавив, что он рад, что «Франция работает с единомышленниками, чтобы противостоять такой угрозе».

Он поблагодарил французское правительство за «неоднократное выражение своей озабоченности по поводу угрозы Китая безопасности Тайваньского пролива и выражение своего твердого несогласия с любыми односторонними изменениями статус-кво».