Северная Корея запустит баллистические ракеты до прибытия Харриса

Сегодня на Rappler — последние новости на Филиппинах и во всем мире:

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в среду, 28 сентября, за день до прибытия в Сеул вице-президента США Камалы Харрис.

Палата представителей принимает предложенный бюджет на 2023 год для администрации Маркоса в размере 5,27 трлн песо.

Министр юстиции Боинг Рамола заявил, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан наносит суду «ущерб», оспаривая филиппинскую систему.

Сотни украинцев бежали через последний российский контрольно-пропускной пункт, поскольку Россия готовится аннексировать украинскую территорию после проведения так называемых референдумов в четырех провинциях.

Через четыре года после свадьбы Хейли Бибер установила рекорд, что не увела мужа, певца Джастина Бибера, у бывшей голливудской звезды Селены Гомес.

Райан Рейнольдс выпустил видео, подтверждающее особое появление Хью Джекмана в грядущем фильме «Дэдпул».

Lumpiang Shanghai, идеальный жареный блинчик с начинкой для филиппинских праздников, занял второе место в рейтинге лучших уличных блюд в мире! — Rappler.com

Daily wRap был привезен из RED Fiber.