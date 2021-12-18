Сегодняшний популярный список дней рождения на 18 декабря 2021 года включает знаменитостей Билли Эйлиш и Брэда Питта.

Дни рождения знаменитостей 18 декабря 2021 года
Поздравления с днем рождения отправляются Билли Эйлиш, Брэду Питту и всем другим знаменитостям, у которых сегодня есть дни рождения. Посмотрите слайд-шоу ниже, чтобы увидеть фотографии знаменитостей, которые 18 декабря стареют на год, и узнать интересный факт о каждой из них.
Рокеру Киту Ричардсу 78 лет
Интересный факт: он сыграл отца Джека Воробья в двух сиквелах «Пиратов Карибского моря».
Режиссеру Стивену Спилбергу 75 лет
Забавный факт: он сам сыграл небольшую роль в третьем фильме Остина Пауэрса.
Актеру Рэю Лиотте 67 лет
Забавный факт: в последние годы он появлялся в качестве гостя в таких телешоу, как «Современная семья» и «Молодой Шелдон».
Актеру Брэду Питту 58 лет
Интересный факт: он получил премию Оскар в 2020 году за лучшую мужскую роль второго плана.
Бывшему борцу Стиву Остину 57 лет
Интересный факт: она появилась в ремейке «Самый длинный двор» 2005 года в роли вышибалы.
Актрисе Кэти Холмс 43 года
Забавный факт: она вела выпуск шоу «Субботним вечером в прямом эфире» с группой Дэйва Мэттьюза в качестве музыкального гостя.
Певице Кристине Агилере 41 год
Интересный факт: она отдала дань уважения Тине Тернер, выступив в этом году на концертах в Рок-холле.
Певице Билли Айлиш 20 лет
Интересный факт: заглавная песня была записана в последнем фильме о Бонде «Нет времени умирать».
Еще больше знаменитостей, у которых сегодня дни рождения
Актеру Роджеру Мосли (Магнум, ИП) 83 года. Кинокритику Леонарду Малтину 71 год. Гитаристу Эллиоту Истону из группы «Тачки» 68 лет. Комику Рону Уайту 65 лет. Певице Энджи Стоун 60 лет. Актеру Шону Кристиану («Дни нашей жизни», актриса Рэйчел Гриффитс («Братья и сестры», ″ Six Feet Under)) — 53 года. Певец Алехандро Сансу 53 года. Кантри-певцу Ковбою Трою 51 год. Актрисе DJ Lethal of Limp Bizkit — 49. Певице Сии 46. Кантри-певцу Рэнди Хаузеру 45 лет. Актеру Джошу Далласу («Однажды в сказке») 43 года. Актеру Эшли Бенсон («Милые обманщицы») ) 32 года. Актеру Бриджит Мендлер («Волшебники из Вэйверли Плэйс») 29. Актрисе Изабелле исполнилось 17 лет. Кровети («Вампирина») 17 лет.
Другие популярные или исторические дни рождения 18 декабря
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Ассошиэйтед Пресс и HistoryOrb.com
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