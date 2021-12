Сегодняшний популярный список дней рождения на 18 декабря 2021 года включает знаменитостей Билли Эйлиш и Брэда Питта.

Дни рождения знаменитостей 18 декабря 2021 года

Поздравления с днем ​​рождения отправляются Билли Эйлиш, Брэду Питту и всем другим знаменитостям, у которых сегодня есть дни рождения. Посмотрите слайд-шоу ниже, чтобы увидеть фотографии знаменитостей, которые 18 декабря стареют на год, и узнать интересный факт о каждой из них.

Мик Джаггер из Rolling Stones выступает во вторник, 23 ноября 2021 года, на Hard Rock Live в Голливуде, Флорида (Фото Скотта Рота / Invision / Associated Press)Скотт Рот / Invision / AP

Рокеру Киту Ричардсу 78 лет

Интересный факт: он сыграл отца Джека Воробья в двух сиквелах «Пиратов Карибского моря».

Ариана Дебус (слева), Стивен Спилберг и Рэйчел Зиглер на премьере «Вестсайдской истории» в Театре Роуз Линкольн-центра в понедельник, 29 ноября 2021 года, в Нью-Йорке. (Фото Чарльза Сайкса / Invision / AP)Чарльз Сайкс / Invision / AP

Режиссеру Стивену Спилбергу 75 лет

Забавный факт: он сам сыграл небольшую роль в третьем фильме Остина Пауэрса.

Рэй Лиотта прибывает на церемонию награждения 2021 года на церемонии награждения кинофестиваля в Ньюпорт-Бич, в воскресенье, 24 октября 2021 г., на курорте Balboa Bay в Ньюпорт-Бич, Калифорния (Фото Ричарда Шотвелла / Invision / Associated Press)Ричард Шотвелл / Invision / AP

Актеру Рэю Лиотте 67 лет

Забавный факт: в последние годы он появлялся в качестве гостя в таких телешоу, как «Современная семья» и «Молодой Шелдон».

ФАЙЛ — Актрисы Рут Негга (слева), Брэд Питт, Лив Тайлер и режиссер Джеймс Грей прибыли на фотосессию для Эда Астры на Венецианском кинофестивале. 77-й Венецианский кинофестиваль стартует в среду, 2 сентября 2020 года, но в этом году он будет отличаться от любого другого. Ограничения коронавируса означают, что меньше голливудских звезд, толпа не будет взаимодействовать с актерами, и будут развернуты другие средства защиты от вирусов. (AP Photo / Dejan Jankovic, файл)AP

Актеру Брэду Питту 58 лет

Интересный факт: он получил премию Оскар в 2020 году за лучшую мужскую роль второго плана.

АТЛАНТА, Джорджия — 29 сентября: Зал славы профессионального реслинга Стива Остина объединился с другими знаменитостями под общим делом, чтобы присоединиться к Wendy’s в попытке распространить новость о том, что хорошее барбекю теперь доступно всем с новыми предложениями Wendy’s BBQ Pulled Pork . В рамках кампании Венди # bbq4Merica представители знаменитостей Остин, актер и танцор Альфонсо Рибейро, а также актер и кинорежиссер Ральф Маччио создали серию веселых публичных трейлеров, которые запускаются сегодня. (Фото Мозеса Робинсона / Getty Images для Wendy’s)

Бывшему борцу Стиву Остину 57 лет

Интересный факт: она появилась в ремейке «Самый длинный двор» 2005 года в роли вышибалы.

Актриса Кэти Холмс на премьере 59-го нью-йоркского кинофестиваля «Трагедия Макбета» в Элис Талли Холл в пятницу, 24 сентября 2021 года, в Нью-Йорке. (Фото Эвана Агостини / Invision / AP)Иван Агостини / Invision / AP

Актрисе Кэти Холмс 43 года

Забавный факт: она вела выпуск шоу «Субботним вечером в прямом эфире» с группой Дэйва Мэттьюза в качестве музыкального гостя.

Кристина Агилера выступает на вечеринке в честь открытия Зала славы рок-н-ролла в субботу, 30 октября 2021 года, в Кливленде. (Ассошиэйтед Пресс / Дэвид Ричард)AP

Певице Кристине Агилере 41 год

Интересный факт: она отдала дань уважения Тине Тернер, выступив в этом году на концертах в Рок-холле.

Билли Эйлиш на гала-вечере по случаю открытия выставки «В Америке: лексикон моды» в понедельник, 13 сентября 2021 года, в Нью-Йорке. (Фото Эвана Агостини / Invision / AP)младенчество

Певице Билли Айлиш 20 лет

Интересный факт: заглавная песня была записана в последнем фильме о Бонде «Нет времени умирать».

Еще больше знаменитостей, у которых сегодня дни рождения

Актеру Роджеру Мосли (Магнум, ИП) 83 года. Кинокритику Леонарду Малтину 71 год. Гитаристу Эллиоту Истону из группы «Тачки» 68 лет. Комику Рону Уайту 65 лет. Певице Энджи Стоун 60 лет. Актеру Шону Кристиану («Дни нашей жизни», актриса Рэйчел Гриффитс («Братья и сестры», ″ Six Feet Under)) — 53 года. Певец Алехандро Сансу 53 года. Кантри-певцу Ковбою Трою 51 год. Актрисе DJ Lethal of Limp Bizkit — 49. Певице Сии 46. Кантри-певцу Рэнди Хаузеру 45 лет. Актеру Джошу Далласу («Однажды в сказке») 43 года. Актеру Эшли Бенсон («Милые обманщицы») ) 32 года. Актеру Бриджит Мендлер («Волшебники из Вэйверли Плэйс») 29. Актрисе Изабелле исполнилось 17 лет. Кровети («Вампирина») 17 лет.

Другие популярные или исторические дни рождения 18 декабря

Дж. Дж. Томсон, физик, открывший электрон

Эрцгерцог Франц Фердинанд, убийство начало Первой мировой войны

Иосиф Сталин, премьер-министр России

Тай Кобб, Зал славы MLB

Ассошиэйтед Пресс и HistoryOrb.com

