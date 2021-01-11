Сегодняшний список знаменитых дней рождения на 11 января 2021 года включает знаменитостей Мэри Дж. Блайдж и Аманда Питт.

Дни рождения знаменитостей 11 января 2021 года
Рождественские пожелания отправляются Мэри Дж. Блейдж, Аманде Питт и всем другим знаменитостям, которые сегодня отмечают свой день рождения. Посмотрите слайд-шоу ниже, чтобы увидеть фотографии знаменитостей, выросших 11 января, и узнать интересный факт обо всех из них.
Певице Наоми Джадд 75 лет
Интересный факт: она выиграла свою первую премию Грэмми в 1985 году.
Певице Мэри Джей Блайдж 50 лет
Интересный факт: в 2018 году он получил звезду на голливудской аллее славы.
Актрисе Аманде Пит 49 лет
Интересный факт: одно из ее первых телешоу было в эпизоде ”Закона и порядка”.
Актрисе Аджа Наоми Кинг 36 лет
Забавный факт: она получила степень бакалавра в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.
Еще больше знаменитостей с днем рождения сегодня
Актеру Митчеллу Райану («Дхарма и Грег») 87 лет. Актеру Феликсу Шейле (двоюродный брат «Семейки Аддамс» Бак Роджерс в 25 веке ») 84 года. Режиссеру Джоэлю Цвику (« Моя большая греческая свадьба ») 79 лет. Музыканту Роберту Эрлу Кейну 79 лет. 65. Актрисе Филлис Логан («Аббатство Даунтон») 65 лет. Гитаристке Вики Петерсон из The Bangles – 63. Актеру Ким Коулзу («Живой одинокий») 59 лет. Бывшая детская актриса Доун Лин («Мои три сына») ) Ему 58 лет. Гитаристу Тому Сомнева из No Doubt 53 года. Музыканту Тому Роулендсу из The Chemical Brothers 50 лет. Актеру Рокмонду Данбару («Хартленд», «Душевная еда») 48 лет. Звезда реалити-шоу Джейсон Уолер («Лагуна – это пляжный») ″ The Hills ») 34 года, певцу Коди Симпсону 24 года.
Другие популярные или исторические дни рождения 11 января
Александр Гамильтон, министр финансов
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Ассошиэйтед Пресс и HistoryOrb.com
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