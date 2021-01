Сегодняшний список знаменитых дней рождения на 11 января 2021 года включает знаменитостей Мэри Дж. Блайдж и Аманда Питт.

Дни рождения знаменитостей 11 января 2021 года

Рождественские пожелания отправляются Мэри Дж. Блейдж, Аманде Питт и всем другим знаменитостям, которые сегодня отмечают свой день рождения. Посмотрите слайд-шоу ниже, чтобы увидеть фотографии знаменитостей, выросших 11 января, и узнать интересный факт обо всех из них.

Нэшвилл, Теннесси – 8 августа: Наоми Джадд (слева) и Вайнона Джадд (справа) выступают на сцене перед дебютом нового шоу Джаддс: Охотники за мечтой в Зале славы и музее кантри-музыки 8 августа 2018 года в Нэшвилле, Теннесси. (Фото Рика Даймонда / Getty Images для Музея музыки кантри и Зала славы)Музыка кантри Getty Images H.

Певице Наоми Джадд 75 лет

Интересный факт: она выиграла свою первую премию Грэмми в 1985 году.

Файл – Мэри Джей Блайдж выступает на фестивале Essence 6 июля 2019 года в Новом Орлеане. 11 января Блайдж исполняется 50 лет. (Фото Эми Харрис / Invision / AP, файл)Эми Харрис / Invision / AP

Певице Мэри Джей Блайдж 50 лет

Интересный факт: в 2018 году он получил звезду на голливудской аллее славы.

Актриса Аманда Питт на премьере нового сериала антологии Amazon «Романовы» в Русской чайной в четверг, 11 октября 2018 г., в Нью-Йорке. (Фото Джо Руссо / Invision / AP)Джо Руссо / Invision / AP

Актрисе Аманде Пит 49 лет

Интересный факт: одно из ее первых телешоу было в эпизоде ​​”Закона и порядка”.

Беверли-Хиллз, Калифорния – 9 февраля: Ага Наоми Кинг посещает Vanity Fair Oscar 2020, организованный Радхикой Джонс в Центре исполнительских искусств Уоллис-Анненберг 9 февраля 2020 года в Беверли-Хиллз, Калифорния. (Фото Фрейзера Харрисона / Getty Images)Getty Images

Актрисе Аджа Наоми Кинг 36 лет

Забавный факт: она получила степень бакалавра в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

Еще больше знаменитостей с днем ​​рождения сегодня

Актеру Митчеллу Райану («Дхарма и Грег») 87 лет. Актеру Феликсу Шейле (двоюродный брат «Семейки Аддамс» Бак Роджерс в 25 веке ») 84 года. Режиссеру Джоэлю Цвику (« Моя большая греческая свадьба ») 79 лет. Музыканту Роберту Эрлу Кейну 79 лет. 65. Актрисе Филлис Логан («Аббатство Даунтон») 65 лет. Гитаристке Вики Петерсон из The Bangles – 63. Актеру Ким Коулзу («Живой одинокий») 59 лет. Бывшая детская актриса Доун Лин («Мои три сына») ) Ему 58 лет. Гитаристу Тому Сомнева из No Doubt 53 года. Музыканту Тому Роулендсу из The Chemical Brothers 50 лет. Актеру Рокмонду Данбару («Хартленд», «Душевная еда») 48 лет. Звезда реалити-шоу Джейсон Уолер («Лагуна – это пляжный») ″ The Hills ») 34 года, певцу Коди Симпсону 24 года.

Другие популярные или исторические дни рождения 11 января

Александр Гамильтон, министр финансов

Эзра Корнелл, основатель Western Union и Корнельского университета

Ассошиэйтед Пресс и HistoryOrb.com

Среди знаменитостей, погибших в 2020 году, – актеры Шон Коннери, Чедвик Босман, Келли Престон и рокер Эдди Ван Хален. (AP)

Интересные факты о знаменитостях (Associated Press)

Интересные факты о знаменитостях

Галь Гадот

Эмилия Кларк

Софи Тернер

Джейсон Момоа

Даниэль Фишель и мальчик встречает мировую команду

Крис Хемсворт

Аманда

Кэт Деннингс

Роберт Дауни-младший.

Элисон Ханниган

Тиффани Эмбер Тиссен

Майли Сайрус

Эмма Стоун

Сет Макфарлейн

Марк Хэмилл

Дженнифер Лоуренс и Мила Кунис

Дэвид Хассельхофф

Линдси Лохан

Натали Портман

Джордж Клуни

Сара Мишель Геллар

Эмма Уотсон

Алек Болдуин

Джина Фишер

Кейт Мара

Дженнифер Энистон

Алан Альда

Бетти Уайт

Дэйв Мэтьюз

Даника МакКеллар

Тэйлор Свифт

Бритни Спирс

Билл Най

Скарлетт Йоханссон

Рэйчел МакАдамс

Деми Мур

Джулия Робертс

Ознакомьтесь со списками занимательных фактов, связанных с кино и телевидением (Associated Press)

Интересные факты о фильмах, телевидении и многом другом

15 знаменитостей, появившихся на “Спасенных звонком”

10 известных режиссеров, снявших эпизоды сериала Офис

15 забавных фактов о “Офисе”

Королевская семья: кто рядом с британским троном?

30 знаменитостей, которые являются гостями на офисном шоу

88 знаменитостей, родившихся в Канаде

День памяти: мы потеряли знаменитостей в 2019 году | 2018 г.

Здесь с 1989 года проводится церемония вручения премии “Оскар”.

25 забавных фактов о “друзьях” | 25 знаменитостей, которые появились в друзьях

25 неизвестных вам актеров приняли участие в игре престолов

25 актеров, которых вы не знали, снялись в фильме “Мальчик встречает мир”

Хронология MCU: от «Железного человека» до «Мстителей: Финал»

20 забавных фактов о “Призрачной угрозе”, отмечающей 20-летие своего существования

15 интересных фактов о «Наполеоне Динамит», отметившем свое пятнадцатилетие

20 забавных фактов о «любви наяву»

Оживите свое детство с 120 мультфильмами о Ханне Барбера

Интересные факты о Большом Лебовски и 20 других фильмах в возрасте 20 лет в 2018 году

Интересные факты о программе “Я знаю, что вы сделали прошлым летом” по случаю ее 20-летия

Отпразднуйте 30-летие “Грязных танцев” этими забавными фактами.

20 забавных фактов о 20-летнем юбилее “Крик”

Romeo + Juliet исполняется 20 лет: где они сейчас

Хотите увидеть больше дней рождения знаменитостей, а также дополнительные забавные сообщения о фактах? Следуйте за мной в Facebook, чтобы быть в курсе последних новостей, нажав кнопку «Нравится» ниже.