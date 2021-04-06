Семь новых книг по истории окружающей среды [reading list]

Взаимосвязь между человечеством и природой может определить будущее нашей жизни на этой планете, но это также неизбежная сила в нашей истории. Чтобы узнать, как мир природы повлиял на ход истории, изучите эти семь новых книг по истории окружающей среды:

1. Султан рухнул Фейсал Хуссейн

Реки Тигр и Евфрат проходят через сердце Ближнего Востока и сливаются с месопотамским регионом, известным как «колыбель цивилизации». В их долгой и изменчивой политической истории XVI век ознаменовал собой редкую эпоху стабильности и интеграции. Серия военных кампаний между Средиземным морем и Персидским заливом привела к тому, что его течение было полностью подчинено институциональному контролю Османской империи, а затем достигло пика ее могущества и богатства. Поместив эти всемирно исторические водоемы посреди них, Султан рухнул Он раскрывает тесные связи между государством и обществом, городом и океаном, природой и культурой в раннем современном мире.

2. Западная Германия и железный занавес Астрид М. Эккерт

Западная Германия и железный занавес Он по-новому взглянет на историю Германии в период холодной войны и задается вопросом, что происходит с ландшафтом, когда проводятся политические границы? В основе этой глубоко исследованной книги лежит экологическая история «железного занавеса», изучающая трансграничное загрязнение, изменение ландшафта и планируемую ядерную промышленную площадку в Горлебене, которая должна была обеспечить рабочие места в разочаровывающих приграничных районах.

3. Невозвратная земля Ирен Стюарт Малден

Как гражданская война в США и освобождение четырех миллионов рабов изменили ландшафт и сельскохозяйственную экономику Юга? Автор, отмеченный наградами, утверждает, что экологические сдвиги, вызванные Гражданской войной, сформировали экономический и сельскохозяйственный выбор южан в послевоенный период. Изучите экологические ограничения, которые сформировали переход южных деревень к капитализму в конце 19 века.

4. Замороженные Империи Адриан Хокинс

Как империалистические державы использовали окружающую среду для поддержки своих политических притязаний на Антарктический полуостров? Окружающая среда была в центре многих споров по поводу суверенитета, благодаря чему Антарктический полуостров находится на прекрасном перекрестке дипломатической и экологической истории. Замороженные Империи Это дает новый взгляд на эти дебаты, который проливает свет на то, как политический престиж, замаскированный под «науку для человечества», продолжает влиять на международные переговоры по климату.

5. Природа за колючей проволокой Автор: Конни Вай Чианг

Использование трех лагерей в качестве тематических исследований – Мансанар в Калифорнии, Топаз в Юте и Минидука в Айдахо.Природа за колючей проволокой Он исследует пересечение окружающей среды и несправедливости. Чан объясняет, как почва, ветры, погода и ландшафты были важными факторами в повседневной жизни интернированных американцев японского происхождения и помогли сформировать их представления о себе, своей роли в американском обществе и своем месте в американской демократии.

6. Государство панды Э. Елена Сонгстер

Как гигантская панда – застенчивое существо, которое редко можно увидеть в дикой природе, на которое не охотятся ради мяса и которое отсутствует в исторических текстах, – стала политическим символом международной дипломатии и народного национализма Китая? Слияние местной, национальной и дипломатической истории с исследованиями на животных, историей науки и историей окружающей среды, Государство панды Он показывает, как панда превратилась в национальное достояние.

7. В русской природе Автор: Ален де Ру

В десятилетия после Второй мировой войны Советский Союз пережил глубокий туризм. В эти годы советские ученые активно участвовали в деятельности природоохранных организаций и популяризировали парки в СССР. В первом историческом труде такого рода, написанном ученым, который также работал экскурсоводом в нескольких изученных парках, В русской природе В нем исследуются парки от европейской части России до Сибири и Дальнего Востока, а также рассказывается об усилиях по защите огромных и уникальных ландшафтов России, несмотря на разочарование государства.