Серия Pixel 6 получит Magic Eraser «Камуфляж» 28 июля.

Magic Eraser был одним из новых крутых трюков, которые появились в Pixel 6 и Pixel 6 Pro, но он подхватил новый трюк вместе с Pixel 6a в «камуфляже». Теперь было подтверждено, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro добавят новую функцию через несколько дней.

Размытие дополняет обычную способность Magic Eraser удалять спойлеры фотографий или объектов с фотографии с помощью Google Photo Editor на телефоне серии Pixel 6. впервые объявлено на Google I/O 2022 и появился в основном неофициально как дополнительная функция Телефон пиксель 6а.

Мы заметили особенность в Наш обзор Pixel 6a ранее, на этой неделе.

Единственная новая функция, которая появится вместе с Pixel 6a, но вскоре появится и в остальной части группы, — это «Камуфляж» в приложении Google Фото. Это было расширение Magic Eraser Повторная реклама на Google I/O С возможностью приглушения цветов объектов на изображении, чтобы не отвлекать внимание от предмета. Мы лишь кратко протестировали эту функцию, но она делает именно то, что утверждает Google, и работает хорошо.

Вы можете увидеть наши результаты с Magic Eraser «Camouflage» ниже, с преимуществом в возможности запечатлеть яркую отвлекающую чашку на заднем плане снимка, которая разбавлена ​​до приглушенного, менее привлекательного оранжевого цвета. Мы обнаружили, что эта функция не всегда работает идеально, а некоторые снимки не совсем удобны для технологий. Но, как и обычное средство для удаления мусора, это определенно может быть удобным инструментом.

Камуфляж доступен на Pixel 6a прямо из коробки, но эта функция должна работать и на Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Разговариваю с крайGoogle подтвердил, что приложение Camouflage будет выпущено на обоих телефонах 28 июля того же дня. Какой Pixel 6a заряжается? клиентам.

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