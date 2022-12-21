Но именно Уильямс помог закрепить «Carol of the Bells» в народной праздничной музыке, когда он включил ее в общее количество голосов 1992 года за «Home Alone», действие которого происходило на Рождество.

«Я точно не помню, кто предложил включить его в фильм, но чаще всего он использовался в церковной сцене, где юный герой впервые решает защитить свой дом от злодеев из этой истории», — сказал Уильямс. «Я также вставил эту тему в музыку, которую сочинил для следующей сцены, где Кевин расставляет по дому несколько гениальных приманок. Я думаю, по этой причине музыка стала в некоторой степени ассоциироваться с успехом фильма».

Поскольку оригинальный «Щедрик» приобрел известность в конце 2000-х как популярная а капелла, он в конечном итоге стал саундтреком к суматохе. Страна была втянута в большевистскую революцию, которая позже подготовила почву для Гражданской войны в России и последующего создания Советского Союза. В то же время росла репутация Леонтовича как звезды украинской культуры. Бежав из Киева после его захвата Белой армией, он основал музыкальную школу в городе Тульчине на западе Украины. Но 23 января 1921 года он стал мишенью во время визита в дом своих родителей, и Леонтович был убит во сне российским агентом под прикрытием в рамках согласованных усилий по уничтожению украинской культуры.

«К сожалению, сегодня история повторяется в худшем виде», — сказала Вилевска, имея в виду Октябрьский дирижер Юрий Кирпатенко убит дома после отказа выступать на концерте в оккупированном Россией городе Херсоне.

Дора Хомиак, генеральный директор Разум в Украину«Когда в Карнеги состоялась премьера «Щедрик», это было частью тех же усилий по защите независимой Украины», — рассказала ведущая вечеринки, посвященной столетию. Перед спектаклем организация опубликовала досье видео участники детского хора репетируют в темноте, когда в стране отключили электричество.

«Я знаю, что это было сказано много раз, но хотя история не повторяется, она рифмуется с рифмой», — сказал Бэтстон. «Трагично, что в 2022 году мы все еще ведем те же разговоры и предпринимаем те же усилия во имя того же дела, что и в 1922 году». Когда в октябре этого года в Карнеги-холле состоялась премьера «Щедрик» в исполнении Национального хора Украины под управлением Александра Кошица, убийство Леонтовича все еще было в центре внимания.