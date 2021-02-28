Скандинавское катание: Норвегия и Швеция выиграли золото в захватывающих командных спринтах | Спортивный

ОБЕРСТДОРФ, Германия (Рейтер) – Йоханнес Хусфлуот Клейбо стер с лица земли остальную часть поля в недавнем восхождении, чтобы завоевать золотую медаль для Норвегии в мужской командной спринтерской гонке на чемпионате мира по лыжным гонкам в воскресенье, в то время как Йонна Сандлинг завоевала захватывающее золото среди женщин. медаль. Швеция.

Финляндия выиграла серебряную медаль, в то время как команда, представляющая Федерацию лыжного спорта России, завоевала бронзовую медаль в мужских соревнованиях, а Швейцария неожиданно выиграла серебро, опередив Словению в соревнованиях женщин.

Эрик Валенс оставил Claybo на 4,3 секунды позади россиян на последнем круге трассы длиной 1,2 км и дождался финального подъема, а затем обогнал Глеба Ретивика и стал лидером гонки, отстав на 1,68 секунды.

После победы в классической 30-километровой спринтерской гонке в четверг, Клипо стал второй золотой медалью для 24-летнего спортсмена в Оберстдорфе и его пятой в общем зачете.

Финн Джонни Маки победил Ретивика на заключительном этапе и завоевал серебряную медаль Финляндии, отстав от россиян на 0,41 секунды.

Ранее в этот день шведская Сандлинг максимально использовала свое стройное лидерство со стороны подруги по команде Майи Дальквист при ярком солнечном свете и в теплых условиях, когда она вышла на последний круг под давлением россиянки Натальи Небриевой.

Вызов Небриевой отпал, когда они вошли в финальный подъем, но швейцарка Надин Вандрич внезапно начала погоню, чтобы поставить захватывающий финал гонки, поскольку Сундлинг сохраняла хладнокровие на последнем повороте, направляясь к победе.

Фаендрих и Лауриен ван дер Грааф неожиданно завоевали для Швейцарии серебряную медаль на 0,95 секунды позади шведов, а Ева Юрьевк и Аннамария Ламбек пришли через 2,51 секунды и забрали бронзу.

Ярл Магнус Рибер победил Норвегию, преодолев 35-секундный дефицит и завоевав золотую медаль в регулярных лыжных гонках, Германия заняла второе место, а Австрия – бронзу.

(Подготовлено Филипом О’Коннором; редактирование Кристиана Рэднаджа)