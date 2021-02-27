Следователи ICE использовали базу данных специальных учреждений для преследования иммиграционных преступлений

База данных , Прозрачный, Включает более 400 миллионов имен, адресов и сервисных записей более чем 80 коммунальных предприятий, охватывающих все необходимое для современной жизни, включая воду, газ, электричество, телефон, Интернет и кабельное телевидение.

Документы CLEAR показывают, что база данных включает миллиарды записей, связанных с работой людей, жильем, кредитными отчетами, криминальным прошлым и регистрацией транспортных средств от коммунальных предприятий во всех 50 штатах, столице, Пуэрто-Рико, Гуаме и Виргинских островах США. Он обновляется ежедневно, а это значит, что даже последний шаг или подписка на новую утилиту может быть отражена в индивидуальном поиске.

CLEAR работает на медиа и блоке данных Thomson Reuters, Который продает подписки на программные решения для юридических расследований широкому кругу компаний и государственных учреждений. Компания заявила в своих документах, что данные о ее коммунальных услугах были получены от гиганта кредитной отчетности. Equifax. Thomson Reuters из Торонто владеет международной службой новостей Reuters, а также другими известными базами данных по подписке, включая Westlaw.

Thomson Reuters не предоставила полный список клиентов для CLEAR, но компания сообщила в маркетинговых документах, что система использовалась полицией Детройта, калифорнийским кредитным союзом и следователем по расследованию мошенничества на Среднем Западе. Записи о федеральных закупках показывают, что министерства юстиции, внутренней безопасности и обороны входят в число федеральных агентств с действующими контрактами на использование данных CLEAR.

Комитет по надзору и реформированию Палаты представителей в пятницу направил письма руководителям Thomson Reuters и Equifax с просьбой предоставить документы и другую информацию о том, как ICE использовала данные коммунальных предприятий в последние годы.

«Мы обеспокоены тем, что маркетинг личных данных Thomson Reuters, использование клиентами коммунальных услуг и продажа широкого доступа к ICE является нарушением конфиденциальности, а использование ICE этой базы данных является злоупотреблением полномочиями», – говорится в письмах. Подписали член палаты представителей Джимми Гомес (демократ, Калифорния), заместитель председателя комитета, и представитель Раджа Кришнамурти (демократ), председатель подкомитета по экономической и потребительской политике. READ Сообщается, что Apple разрабатывает аккумуляторную батарею MagSafe для iPhone 12

Thomson Reuters направила запросы комментариев в ICE, который отказался комментировать свои «методы, тактику или инструменты расследования», сославшись на «чувствительность правоохранительных органов». Equifax не ответила на запросы о комментариях.

ICE не сообщила, сколько раз она использовала записи объекта для отслеживания людей, заявив, что такие детали должны оставаться конфиденциальными, поскольку в них описаны защищенные методы расследования.

Но следователь иммиграционной службы, по-видимому, заметил это прибытие в июне прошлого года в электронном письме, адресованном сотрудникам Департамента обслуживания водителей Джорджии. Электронное письмо было раскрыто в рамках запроса Закона о свободе информации Джорджтаунским юридическим центром конфиденциальности и технологий и рассмотрено The Post. В тщательно отредактированном электронном письме офицер сообщил, что иммиграционные власти преследуют «живого удовольствия посетителя», обвиненного в просрочке визы, и что поисковые записи неуказанных объектов показали, что цель «недавно уехала» с указанного адреса.

В отдельном письме в мэрию Техаса в 2019 году, которое также было получено исследователями Джорджтаунского университета и передано The Post, специалист Thomson Reuters сказал, что данные CLEAR предоставляют следователям надежный способ найти “людей, которых нелегко отследить из источников. «Традиционный».

Нина Ван, помощник по политике в Джорджтаунском центре, сказала, что база данных предоставила сотрудникам ICS способ преследовать нелегальных иммигрантов, которые, возможно, пытались держаться подальше от сети, избегая таких действий, как получение водительских прав, но не могут выжить, не заплатив за свет. на. дома.

«Необходимо провести черту в защиту элементарного достоинства людей. И когда страх депортации может поставить под угрозу их доступ к этим базовым услугам, эта черта пересекается. Это колоссальное предательство доверия людей… Когда вы подписываетесь на электроэнергию , не ожидайте, пошлите иммиграционных агентов к вашей двери. READ На Amazon подала в суд генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс из-за складских условий

ICE есть файл Контракт на 21 миллион долларов С дочерней компанией Thomson Reuters, хотя подписка истекает в воскресенье. Опубликовано ICE prof Новый шов Что касается «подписки на базу данных о расследованиях правоохранительных органов» в ноябре, неясно, будет ли администрация Байдена продлевать сделку или присуждать новый контракт.

Хасинта Гонсалес, видный организатор кампании в Латинской группе гражданских прав МегинтиОна сказала, что ее группа была встревожена и «напугана» скоростью, с которой ICE расширила свою сеть наблюдения, используя частные базы данных, которые, как подозревали участники, использовались сотрудниками ICE для планирования рейдов на дома людей.

Люди говорили нам: «Как ICE узнал мой адрес? Я никогда не общался с полицией, и я никогда не использовал этот адрес публично ». Это ставит людей в очень трудную ситуацию: они должны решить, получать ли электричество или подвергнуть себя доступу ICE к этой информации.

Имеет офис обмена данными защищать Сбор данных рассматривается как «расширение прав и возможностей» «общества, которое страдает от недостатка банковских и недостаточно банковских услуг», потому что записи помогают крупным компаниям оценивать кредитоспособность людей, используя «альтернативные источники данных», отличные от традиционных кредитных отчетов.

Неясно, поступают ли данные о коммунальных услугах из Equifax из NCTUE или из другого источника, хотя две компании имеют давнее соглашение об обмене данными. Он говорит о партнерстве в проф. Сообщение В 2001 году в Министерство юстиции представитель NCTUE написал, что Equifax «обязана создавать и использовать соответствующие возможности для доступа третьих сторон для обмена данными».

Федеральные законы, такие как Закон о конфиденциальности 1974 г. Регулируйте, как федеральные агентства собирают или используют личную информацию об американцах, но они не охватывают CLEAR или другие частные базы данных, а федеральные правоохранительные органы все чаще обращаются к ним за информацией, которую им не разрешено собирать без постановления суда. READ Двузначный рост Японии указывает на устойчивость экономики

Иммиграционные агенты получают доступ к информации из специальной базы данных считывателей номерных знаков, у которых есть миллиарды записей о местонахождении транспортных средств, от сканеров на эвакуаторах, дорог и камер ограничения скорости. Агенты проводили поиск по фотографиям людей с помощью распознавания лиц, чтобы проверить, совпадают ли они с каким-либо из миллионов лиц в базе данных государственных водительских прав.

Сотрудники таможни и пограничной службы США также использовали данные о местоположении мобильного телефона без ордеров для отслеживания людей внутри страны. Данные собираются с помощью различных приложений о погоде, игр и других приложений, а затем объединяются и перепродаются компаниями маркетологам и федеральным агентствам.

Генеральный инспектор Министерства финансов сначала сказал в письме сенатору Рону Уайдену (D-O) и Элизабет Уоррен (D-MAS): упомянул По мнению The Wall Street Journal, аналогичное использование данных о коммерческом местонахождении Налоговой службой может противоречить постановлению Верховного суда от 2018 года, согласно которому эти обыски должны требовать ордера.