Следующая большая ложь: 6 января не было большим делом или левым сюжетом

Дело Рэя Эппса

Отличительной чертой той эпохи является то, во что многие американцы любят верить в день 6 января — день, который был точно задокументирован в режиме реального времени журналистами, участниками и кабельным телевидением и реконструирован в сотнях дел, собранных по кусочкам федеральной прокуратурой. определяется их политикой, нет .. Фактами. В условиях, казалось бы, нескончаемой пандемии, отмеченной запутанными сообщениями об общественном здравоохранении и правительственными мандатами, эти творческие и заговорщические отчеты о беспорядках имеют явную привлекательность, особенно для сторонников Трампа, отключившихся от ключевых институтов после его бурного президентства и поражения на выборах.

сказал Шон Спайсер, бывший пресс-секретарь Трампа, который сейчас ведет шоу на Newsmax. «Существует мнение, что основные средства массовой информации и большинство наших крупных организаций больше не ищут людей». Он добавил: «Итак, когда кто-то устраивает заговор, это« Почему бы и нет? »» Это тоже разумно. «

Последователи веры создали персонажей, чтобы поддержать свои утверждения о том, что антифедеральные хакеры или федеральные агенты хлестали мобов, и в некоторых случаях делали это, когда события разворачивались в Вашингтоне. Один из них — человек по имени Рэй Эппс, сторонник Трампа, которого в ночь на 5 января сняли на видео, призывая своих сограждан «отправиться в Капитолий» на следующий день.

Некоторые в толпе одобрительно ответили: «Поехали!» Звонит один ответ.

«Мирно», — сказал г-н Эппс, прежде чем остальные начали скандировать «Фед, Федеральный резерв, Федеральный резерв!» В мужчине, который в шестьдесят лет выделялся среди более молодой толпы.

Эппс, который живет в Куин-Крик, штат Аризона, где он владеет Rocking R Farms и Knotty Barn, местом проведения свадьбы и мероприятия, согласно PolitiFact, показан на другом видео, снятом на следующий день. Было замечено, как он кричал на толпу: «Хорошо, ребята, распространяйте информацию! Как только президент заканчивает говорить, мы идем в Капитолий. Капитолий — это такая тенденция».