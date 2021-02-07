Следующее испытание Fortography Challenge от Epic направлено на поиск лучших креативщиков Fortnite

Теперь, когда Epic представила свои любимые снимки Predator, компания снова принимает вызов. Это электронная игра Игроки должны представить свои лучшие проекты – в этом случае это означает, что лучшие структуры, которые вы создали, а не ваши видео, быстро растут. Это последний вызов Fortography Stories, присоединяющийся к витрине любимых эпических фотографий на тему хищников.

Fortography Challenge – это именно то, на что это похоже: вызов фотографии Это электронная игра Игроки, которые ставят перед ними задачу сделать лучшие снимки своего игрового процесса. Epic выпускает «Вызовы» в рамках проекта Fortography Stories, определяя темы или темы, на которых должны быть сосредоточены изображения.

В нашей следующей фортографии мы хотим увидеть ваши строительные навыки! Мы не говорим здесь о 90-х: давайте посмотрим на вашу лучшую архитектуру. Какое большое здание вы могли бы построить, используя только дерево, камень и / или металл? 🏯🏰🏛️ Поделитесь своим великолепием, используя # Фортография Hashtag Association! – Фортнит (FortniteGame) 5 февраля 2021 г.

В этом последнем испытании Epic заявляет, что хочет увидеть вашу лучшую архитектуру. Используя только один из трех строительных материалов (дерево, камень и металл), игрокам предлагается построить нечто впечатляющее, сделать снимок экрана и опубликовать его в социальных сетях с помощью хэштега «#Fortography».

Компания выберет то, что ей больше всего нравится, и выделит это для других. У вас закончились все идеи? Epic предполагает, что вы могли бы, возможно, попытаться воссоздать одно из чудес света из строительных материалов или, может быть, что-то столь же впечатляющее, как пятизвездочный отель.

Хотя вы не выиграете никаких призов, вы можете рассчитывать на участие в следующем шоу, если Epic выберет ваше изображение. Если вы участвовали в предыдущем испытании Fortography Challenge под названием Predator, вы можете перейти на сайт Epic. Посмотреть выигравшие выборы.